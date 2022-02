Lorenzetti sobre la marcha del 1F: "La Corte no va a ceder a ninguna presión como nunca hemos cedido"

El ministro de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, afirmó este lunes que los integrantes del tribunal no cederán ante presiones, al referirse a la movilización que tuvo lugar la semana pasada en el Palacio de Tribunales., subrayó en diálogo con Radio Mitre."No se puede aceptar que una persona que tiene una causa judicial o un procesamiento o que ha cometido un delito y es investigada, pida que el juez que lo investiga renuncie; eso es una base en el estado de derecho y el juez tiene que tener la estabilidad necesaria”, sostuvo el juez.En la misma línea, señaló que "la Corte debe ser independiente y resistir cualquier tipo de presión, venga de donde venga”. Y reiteró:Consultado sobre las declaraciones de Cristina Fernández de Kirchner en Honduras, quien dijo que "de la misma manera que se financiaban los golpes militares, se comienzan a financiar los golpes judiciales en América Latina", Lorenzetti respondió: “Yo tengo una relación estrecha académica con la Corte brasileña. Y en el caso de Lula, el juez que resolvió tanto la acusación inicial por el Lava Jato y luego una nulidad presentada por los abogados y en ningún momento hablaron de lawfare; ni Lula ni el juez”, explicó.Y ahondó: “Y eso es lo que hacemos nosotros, nosotros que tenemos que trabajar en base al derecho; si hay pruebas o no hay pruebas, si hay defensas o no hay defensas, lo demás son opiniones”., manifestó.