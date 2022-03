"Para vos": fuerte respuesta de León Gieco a Jonatan Viale por atacar artistas para hablar de Ucrania

En medio de la invasión de Rusia a Ucrania y la guerra con muertes de civiles, Jonatan Viale usó su pantalla durante su editorial para atacar al "progresismo argentino” por su supuesto silencio, con foco en los artistas

“Soy un artista de Paz. Jamás puedo estar de acuerdo con la matanza de inocentes. Otra calumnia mas…”

Soy un artista de Paz.

Jamas puedo estar de acuerdo con la matanza de inocentes

Otra calumnia mas…

Leon Gieco.

.@GiecoLeon @GrupoDharmaNews pic.twitter.com/bVKgmN9NhL — Leon Gieco (@GiecoLeon) March 9, 2022

"Me pregunto dónde está el progresismo argentino. Ese progresismo ruidoso, activo, ese progresismo que solía condenar las guerras, el imperialismo, la derecha", disparó el periodista de LN+, devenido en militante opositor de unos años atrás a esta parte.Sobre el final de su relato, Viale apuntó contray allí hizo una alusión directa -sin nombrarlo- contra León Gieco:"Cómo es el relato del falso humanismo, no les interesa la vida de los demás. Están apoyando a un criminal de guerra que está provocando un genocidio", agregó Viale con respecto a la invasión de Rusia y pese a que eso no sucedió por parte de Gieco.Es por eso que el galardonado artista salió a responderle a través de su cuenta de Twitter., escribió Gieco.Sin embargo, su réplica no se quedó allí: