"Nadie endeudó tanto a este país ni hizo tan pésima gestión": respuesta de Boca a Macri por atacar a Riquelme

las máximas autoridades del club salieron a responderle fuerte a Mauricio Macri por atacar a Juan Román Riquelme, vicepresidente xeneize y máximo ídolo histórico, mientras en el Congreso Nacional se debatía el refinanciamiento de la deuda con el FMI que tomó la gestión de Juntos por el Cambio

#FútbolYPolítica | "No hubo otro mandatario que endeudara más a la Argentina e hiciera tan pésima gestión como ese señor": Patrón Bermúdez le respondió a Macri por criticar a Riquelme y Boca por "desviar la atención" mientras "apedreaban" al Congreso por "las medidas que él tomó" pic.twitter.com/7lGRymHf5k — Política Argentina (@Pol_Arg) March 14, 2022

Tras una jornada de triunfo para Boca Juniors pese a la animosidad de la prensa en las horas previas,"Yo no puedo aceptar que Mauricio Macri hable así de esta labor dirigencial de nuestro club, por muchos factores. El principal, el que más me hiela la sangre, es que aprendí a amar este país como el mío.", disparó el ex defensor central colombiano entrevistado en TyC Sports.Las palabras del número dos de Riquelme en el Consejo del Fútbol de Boca tienen que ver con que durante la semana se conoció un audio del líder PRO - que informó Política Argentina -, en el cual desde ExpoAgro apuntó contra el Diez al afirmar que "está arruinando" al club.En este punto, Bermúdez arremetió también contra el heredero de Macri en Boca y operador judicial, es decir Daniel "Tano" Angelici: "Quiero recordarle al hincha, al socio y a la gente, que cuando nosotros llegamos al club tenía cinco millones de dólares en sus arcas, pero porque le había adelantado nueve millones de una deuda de (Nahitán) Nández. Si no hubiese sido así, el club no tenía un solo peso. Y hoy el club está muy bien económicamente, con una contratación de mucha altura. Acabamos de arreglar la Bombonera. En más de 35 años no se le hizo nada. Se fue campeón en tres ocasiones. Tenemos dos finales por delante, o quizá tres"."Todos sabemos lo que fue Román como jugador, yo fui su compañero. Y ese Topo Gigio no fue gratuito", continuó el Patrón, recordando el festejo con que Riquelme protestó ante Macri, cuando presidía Boca, delante de la Bombonera llena.Y sentenció:También había salido al cruce de Macri el titular "xeneize",, quien en la vispera del partido que Boca le ganó a Estudiantes de La Plata destrozó al líder PRO., le dijo Ameal a Télam en la puerta de acceso al estadio UNO, de La Plata.Luego concluyó en el mismo sentido que Bermúdez: "Qué casualidad que el mismo día en que se tenían que resolver cosas importantes (por la sesión en Diputados del pago de la deuda con el FMI) en el país, Macri se puso a hablar de Boca".