ARA San Juan: Autorizaron un nuevo viaje al exterior de Macri a pesar de estar procesado

El magistrado Julián Ercolini, quien conduce el juzgado criminal y correccional número 10 donde se encuentra la causa de espionaje ilegal a las familias de las víctimas del submarino hundido, autorizó al exmandatario Mauricio Macri -procesado y con prohibición de salir del país-, a viajar a Estados Unidos entre el 18 y 22 de abril.En el día de ayer, al enterarse del pedido de la defensa los abogados de las querellas volvieron a oponerse, recordaron que el ex presidente todavía no había vuelto del viaje que lo tiene en continente europeo jugando el mundial de Bridge y comentaron que temían "una fuga inminente". También destacaron en diálogo con Política Argentina que "a Macri no le exigen lo mismo que le exigen al resto de los ciudadanos.A pesar del reclamo el juez Ercolini autorizó al proceso expresidente y advirtió que "se le habrán de fijar las mismas obligaciones que en las autorizaciones de salida del país anteriormente concedidas en la presente incidencia". Macri deberá "informar su regreso al país dentro de las 48 horas de su arribo y de retornar al mismo en caso de que el proceso lo requiera de manera anticipada".El texto del magistrado señala que la autorización está "supeditada al cumplimiento previo del pertinente informe de regreso del viaje actualmente en curso", y que "quedará sujeta a las distintas medidas sanitarias vigentes o que pudiesen adoptarse en el ámbito del Poder Ejecutivo (en particular, respecto del régimen de ingreso y egreso del país, entre otras), en el marco de la pandemia que se transita".Entre sus viajes -volvería a la Argentina el 9 de abril y volvería a partir el 18 del mismo mes- se realizará la audiencia para resolver la apelación que realizó sobre su procesamiento frente al exjuez de la causa, Martín Bava. Desde la querella indicaron que "es fundamental que se confirme el procesamiento, sería un escándalo que se lo revoquen y lo desprocesen".