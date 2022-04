River se baja del debut en la Copa Libertadores por el toque de queda en Perú

Ante el temor de que no estén garantizadas las condiciones para que se dispute un partido de carácter internacional, River Plate decidió no volar a Lima, Perú, y bajarse de su debut en la Copa Libertadores contra Alianza Lima ante el toque de queda declarado en ese país por un estallido social debido a un paro de transportes





La mencionada situación en Lima generó disturbios entre el pueblo peruano y ocasionó caos, violencia y hasta saqueos. Por tal motivo, el gobierno de ese país decretó un toque de queda.Según informó C5N,, por el Grupo F de la Copa Libertadores, y eso sucede más allá que administrativamente el aeropuerto funciona con normalidad, pero las aerolíneas están suspendiendo sus vuelos.En tanto, Flamengo de Brasil ya está en Lima desde el lunes, pero no podrá hacer su debut en el certamen por la misma situación excepcional. “Se tendrá que reprogramar. No olvidemos que en medidas excepcionales hay acciones extraordinarias que se deben adoptar. Un partido del fútbol no puede anteponerse a la tranquilidad del país”, informó el Ministro de Justicia peruano.El lunes por la noche la Policía Nacional de Perú había brindado garantías para que el compromiso entre Alianza Lima y River Plate se puediera llevar adelante con total normalidad. Dentro del comunicado publicado por el Ministerio del Interior, se sostiene que no habría inconvenientes en poder desarrollar el encuentro.“Estimar la solicitud de garantías inherentes al orden público presentada por el club Alianza Lima, representado por el señor Diego Enrique Guerrero Alburqueque, para realizar un espectáculo público deportivo, denominado ‘Torneo Copa Conmebol Libertadores’ entre los clubes deportivos Alianza Lima y River Plate a desarrollarse en el Estadio Nacional de Lima; con un aforo permitido de 38.777 espectadores”, explicaban en esa resolución.El gobierno de Perú decretó en la noche del lunes un toque de queda para casi toda la jornada del martes en Lima y el vecino puerto del Callao, por el paro parcial de transportistas que ayer causó bloqueos de rutas y disturbios con el balance provisional de un muerto."Ante los hechos de violencia que algunos grupos han querido crear (...) y en aras de restablecer la paz y el orden interno (...), el Consejo de Ministros ha aprobado declarar la inamovilidad ciudadana (toque de queda) desde las 2 de la mañana hasta las 11:59 de la noche del día martes 5 de abril para resguardar la seguridad ciudadana", dijo el presidente Pedro Castillo en un mensaje al país por televisión cerca de la medianoche.La medida implica dejar encerrados en sus casas el martes a los 10 millones de habitantes de Lima y el Callao, puntualizó la agencia de noticias AFP. Diversos hechos de violencia, incluidos la quema de cabinas de peaje en rutas, saqueos de algunos comercios y choques entre manifestantes y la policía, se produjeron este lunes en diversas zonas de Perú en la primera paralización que enfrenta el gobierno de Castillo, en el poder desde hace ocho meses.