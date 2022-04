Oficial: el Gobierno llamó a paritarias a más de 20 gremios del ámbito privado

el Gobierno convicó a través del Ministerio de Trabajo a los gremios y las empresas a reabrir formalmente las paritarias para negociar nuevas subas salariales que permitan a los trabajadores ganarle a la inflación y mejorar su poder adquisitivo

construcción, autotransporte de cargas, sanidad, hotelería y gastronomía, seguridad e investigaciones, maestranza, plástico, pasteleros, seguros, alimentación, textil, televisión, mecánicos, aguas gaseosas, industria del vestido, industria química y petroquímica, industria gráfica, industria molinera, turismo e industria maderera

Tras las reuniones de la mesa de diálogo con sindicalistas y empresarios,Se trarta de uno de los puntos acordados en el marco del programa consensuado para combatir el retraso del poder adquisitivo ante el escalada de precios, principalmente alimentos y productos de primera necesidad, registrada en los últimos meses.La, que se dio a conocer anoche, apunta a iniciar las negociaciones salariales de este año, como también a las que tuvieran acuerdos o convenios colectivos con término no vencido, y a aquellas que tuvieran acuerdos o convenios colectivos con término vencido y no se encontraren en la etapa de tratativas. En ese marco, se convocará a 10 negociaciones paritarias diarias, de acuerdo a lo estipulado en el texto mencionado.La defensa del Gobierno para esta decisión, en lugar de decretar un aumento vía bono, tiene que ver con que convocar al adelantamiento de las negociaciones paritarias implica la posibilidad de acordar porcentajes de aumento y también bonos y sumas fijas. Además, agrega la posibilidad de acordar una cláusula para volver a sentarse a negociar, en caso de que la inflación no ceda.Las actividades convocadas sonEl llamado a paritarias se da luego de que el presidenteconvocara a una mesa de diálogo y concertación social tendiente a alinear expectativas y a fortalecer la reactivación productiva de manera articulada con la creación de empleo formal y la mejora de los ingresos reales de la población, indica la Resolución.