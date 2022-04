"Renta inesperada": difícil negociación del Gobierno ante el "esperado" rechazo opositor, de la UIA y del "campo"

Tras el anuncio del impuesto a la “renta inesperada”, el Gobierno inicia a partir de este martes una convocatoria a una mesa de negociación con diferentes sectores, que ya expresaron su rechazo a la iniciativa.En representación del PRO, Patricia Bullrich aseveró: "Si el Gobierno avanza con su proyecto de impuesto a la ‘ganancia inesperada‘ va a encontrar la misma respuesta que tuvo la Resolución 125. Nuestro compromiso es firme: ¡no votamos impuestos!".El bloque Córdoba federal también se sumó a este rechazo y se plegó a Juntos por el Cambio, lo que podría complicar los números del Gobierno en su paso por Diputados. "No vamos a apoyar ningún aumento de impuesto. Y ‘Renta inesperada’ es otro aumento encubierto a los sectores del campo. De ninguna manera vamos a apoyar algo semejante", señalaron mediante un comunicado.Según fuentes parlamentarias, en el interbloque Federal “no están muy alejadas las posiciones” y como criterio general predomina “un rechazo a cualquier iniciativa de aumento de impuestos”. Sostiene que el país requiere una baja de la presión tributaria. En caso de avanzar un proyecto desde el Ejecutivo, imaginan los escenarios para indagar al ministro Guzmán y ensayan preguntas: “¿Qué aporte a la renta inesperada se le cobró a los bancos que apostaron a la tasa de interés?”En cuanto al sector del campo, el vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Marcos Pereda manifestó: “Otra vez un manotazo al sector privado en vez de un sector público responsable que equilibre sus cuentas bajando y eficientizando el gasto.”“Crear nuevos impuestos siempre es una mala decisión, porque aleja las inversiones, nuevas fuentes de trabajo y la generación de riqueza. En el campo no hay renta inesperada, la bonanza de los precios internacionales no ha llegado al productor argentino porque los precios locales están desacoplados a causa de los derechos de exportación, la intervención en los mercados y la brecha cambiaria”, dijo el dirigente y productor en la cuenta oficial de Twitter de la entidad.Por su parte, el presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, planteó: "Hay 14.500 empresas de las cuales el 95% son PYMES. El resto son o multis que trabajan en el mundo y no les pasa nada de estas cosas o argentinas que se han convertido en multilatinas y compiten muy transparentemente".Por lo tanto, consideró que “este impuesto es inesperado”. En esa línea expresó el rechazo a la iniciativa: ”A 165 impuestos que tenemos sumarle otro más no es nuestra política", señaló.En ese sentido, el Gobierno necesita de consensos entre el sector privado y también con la oposición, considerando que la iniciativa deberá pasar por el Congreso. Desde Casa Rosada prometieron una convocatoria amplia para discutir la aproximación que tendrá el fisco a los balances de un puñado de empresas que cumplan una serie de requisitos.Entre ellas, haber tenido en lo que va del año una ganancia superior a los $1.000 millones (8,8 millones de dólares a tipo de cambio oficial), pero que además hayan tenido una rentabilidad en términos reales mucho mayor a la que tuvieron en 2021 y un margen de ganancias “muy elevado”, según la definición de Guzmán. Como zanahoria, el Gobierno ofrecerá que las empresas que reinviertan parte de esa renta “inesperada” pagarán menos del nuevo tributo en discusión.