Alberto visita Vaca Muerta para iniciar construcción de gasoducto clave

El presidente Alberto Fernández visita este jueves las operaciones de la, provincia del Neuquén, para dar comienzo a la construcción deluna obra que el Gobierno nacional considera fundamental para poder ampliar la capacidad de transporte del gas incremental que se proyecta de esa formación no convencional, se informó oficialmente., un lugar emblemático no sólo por ser la mayor operación del no convencional de la compañía, sino también porque marcó el comienzo de los desarrollos masivos en la formación tras el acuerdo con la estadounidense Chevron, a 10 años de la recuperación del control estatal de la compañía durante la gestión de la ex presidenta Cristina Kirchner.El Presidente compartirá esta excursión a Neuquén para suturar fisuras con el secretario de Energía,, el subsecretario de esa cartera,y el titular del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS),Los tres están alineados en una batalla cuerpo a cuerpo con su jefe, Guzmán, en la disputa por las tarifas y subsidios energéticos desde hace ya un año.), allí, detrás de escena, mostraron distancia, caras largas, secretismo. Por esto, la presencia conjunta de los funcionarios es un gesto de acercamiento prometedor para arreglar fisuras dentro del Frente de Todos.Allí, junto al presidente se espera la presencia del gobernador de Neuquén,. Durante el encuentro en Vaca Muerta se anuncia formalmente la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, la mayor obra energética de la actual gestión y la más importante de los últimos 40 años en materia de transporte de gas natural por ductos, lo que resultará fundamental para ampliar la capacidad de evacuación del gas no convencional.El nuevo gasoducto de 558 kilómetros de extensión va a ser construido en dos etapas, de las cuales se pondrá en marcha la primera que contempla el trazado entre el punto de ingreso en la localidad neuquina de Tratayén hasta la localidad del oeste bonaerense de Salliqueló. El nuevo ducto permitirá incrementar la capacidad de transporte en 24MMm3/día con un costo aproximado de US$ 1.500 millones y será financiado con fondos del tesoro, y del Aporte Solidario de las grandes riquezas.La segunda etapa permitirá llegar con gas natural al sur de la provincia de Santa Fe, en la localidad de San Jerónimo, lo que abrirá la posibilidad de llegar a grandes centros urbanos e industrias del centro y norte del país, como así también la posibilidad de exportación a Brasil y norte de Chile.dijo Martínez, en declaraciones de prensa en medio del proceso de lanzamiento de la licitación de la obra que demandará una inversión estimada en más de US$ 1.500 millones.Martínez expresó que. En este sentido, el funcionario destacó queMartínez explicó que los resultados positivos en el incremento de la producción se inscriben en una segunda etapa de medidas como el inicio de la construcción del gasoducto Néstor Kirchner y el conjunto de obras del Sistema de Gasoductos Transport.Ar Producción Nacional.Además del emblemático gasoducto Néstor Kirchner como obra principal, el Sistema de Gasoductos Tranport.Ar Producción Nacional implicará la ampliación del Gasoducto NEUBA II (Ordoqui), la construcción de los tramos finales en AMBA Sur y Norte, la reversión del Gasoducto Norte en sus etapas I y II, y la ampliación del Gasoducto Centro Oeste. A la vez, las empresas productoras detallaron a la Secretaría de Energía y a los representantes de la industria el estado y las expectativas de inversión y producción de cada una de ellas, aseguró la cartera energética tras una reunión de Martínez con representantes de la Unión Industrial Argentina y las petroleras.Todas coincidieron en que para este año han aumentado sus volúmenes de producción e inyección al sistema, que desde fines del 2021 vienen cerrando contratos de abastecimiento para el presente año con sus clientes industriales y que intentan permanentemente celebrar contratos superiores al año de duración, lo que hasta ahora ha tenido poca receptividad entre los clientes industriales.