Avanza la interna libertaria y Milei toma partido en la guerra digital de Lemoine vs. Gordo Dan

El presidente Javier Milei se metió de lleno en la interna libertaria al compartir en X un posteo de la diputada Lilia Lemoine dirigido, sin nombrarlo explícitamente, al influencer Daniel “Gordo Dan”. La jugada no fue inocente: el retuit funcionó como una toma de posición en una disputa que enfrenta a distintos sectores del espacio.

“La realidad sigue siendo la misma sin importar cuántos shares, likes o comments tengas. Podés influenciar a otros? Sí... circunstancialmente. No la vas a torcer a fuerza de bots, callcenters ni comunicadores ensobrados. Una mentira repetida mil veces no se transforma en verdad”, lanzó Lemoine, en un mensaje que apuntó a cuestionar el peso de la militancia digital dentro del armado libertario.El conflicto tuvo como telón de fondo las diferencias en torno a la lealtad interna y los vínculos con figuras como la vicepresidenta Victoria Villarruel y la diputada Marcela Pagano. Ambas quedaron corridas del núcleo duro del oficialismo tras el desembarco en la Casa Rosada, en medio de una ruptura política que nunca logró recomponerse.La chispa terminó de encenderse cuando Lemoine acusó directamente al referente digital: “Bancaste a Villarruel y a Pagano, Dan. En la vida real, vos dejabas caer al gobierno. Perdón. Me cansé”. El episodio dejó al desnudo un oficialismo atravesado por disputas de poder, donde la batalla ya no es solo política sino también comunicacional, con el propio Milei interviniendo para ordenar —o profundizar— las diferencias.