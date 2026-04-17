17.04.2026 / ADORNIGATE

Aseguran que Milei echará a Adorni cuando baje el escándalo



En medio de una crisis política que no logra desactivar, el gobierno de Javier Milei analiza una salida diferida para su jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La estrategia, según admiten, según LPO, en el oficialismo, consiste en sostenerlo en el corto plazo para evitar mostrar debilidad, pero abrirle la puerta de salida cuando el escándalo pierda centralidad mediática.




El desgaste interno es cada vez más evidente. Nicolás Márquez, biógrafo del Presidente y una de las voces del ecosistema libertario, fue contundente: calificó a Adorni como un “sujeto políticamente muerto” y sentenció que “no puede salir a la calle, no puede dar una conferencia de prensa”. La definición expuso lo que ya circula en privado dentro del gabinete.

La crisis se desató tras conocerse el viaje de su esposa a Nueva York en el avión presidencial y se profundizó con la difusión de presuntas operaciones inmobiliarias desde su llegada al gobierno. Desde entonces, el tema monopoliza la agenda interna y condiciona la comunicación oficial. “No podemos hablar de otra cosa”, reconocen en despachos libertarios.

El malestar también se trasladó a la exposición pública de los funcionarios. Durante un evento empresarial, Patricia Bullrich reaccionó con fastidio ante preguntas sobre el caso: “Punto, basta, no quiero explicar nada”. La escena reflejó el nivel de incomodidad que atraviesa al oficialismo frente a un tema que no logra cerrar.

A pesar de la presión, Karina Milei se mantiene como uno de los principales respaldos del jefe de Gabinete. Sin embargo, cerca del Presidente dejan trascender que la decisión final ya estaría tomada: sostenerlo mientras dure el pico del escándalo y avanzar con su salida cuando el costo político sea menor. Una maniobra que busca evitar una señal de debilidad, pero que confirma el deterioro de una figura clave dentro del gobierno.

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