Aseguran que Milei echará a Adorni cuando baje el escándalo

El desgaste interno es cada vez más evidente. Nicolás Márquez, biógrafo del Presidente y una de las voces del ecosistema libertario, fue contundente: calificó a Adorni como un “sujeto políticamente muerto” y sentenció que “no puede salir a la calle, no puede dar una conferencia de prensa”. La definición expuso lo que ya circula en privado dentro del gabinete.

El malestar también se trasladó a la exposición pública de los funcionarios. Durante un evento empresarial, Patricia Bullrich reaccionó con fastidio ante preguntas sobre el caso: “Punto, basta, no quiero explicar nada”. La escena reflejó el nivel de incomodidad que atraviesa al oficialismo frente a un tema que no logra cerrar.A pesar de la presión, Karina Milei se mantiene como uno de los principales respaldos del jefe de Gabinete. Sin embargo, cerca del Presidente dejan trascender que la decisión final ya estaría tomada: sostenerlo mientras dure el pico del escándalo y avanzar con su salida cuando el costo político sea menor. Una maniobra que busca evitar una señal de debilidad, pero que confirma el deterioro de una figura clave dentro del gobierno.