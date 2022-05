Acuerdo entre el FDT y JxC para unificar en Diputados la sesión opositora por la Boleta Única y la oficialista con proyectos productivos y de salud

Tras idas y vueltas, el Frente de Todos(FdT) y Juntos por el Cambio(JxC) acordaron este miércoles una sesión unificada en Diputados para que se debata en primer lugar el proyecto de Boleta Única de Papel y luego las iniciativas productivas y de salud del oficialismo.De esta manera, la sesión está fijada para el próximo jueves a las 11.30. Entras las iniciativas propuestas por el FDT, se encuentran el abordaje integral del VIH, Hepatitis virales, Tuberculosis e Infecciones de Transmisión Sexual; lo referido a la Industria del Cañamo Industrial y el cannabis medicinal y el que da incentivos a la construcción.La decisión llegó luego de que Juntos por el Cambio -y otros bloques- le plantearan a la bancada presidida por Germán Martínez que desista de llevar a cabo la sesión especial a la que habían convocado ayer, anticipándose a la que había pedido la oposición algunos días atrás.Por lo tanto, primero se discutirá el cambio en el régimen electoral -que necesita dos tercios de los votos totales del recinto para ser aprobado porque no tiene despacho de comisión- y luego los proyectos de VIH, cannabis industrial y régimen incentivo a la construcción y acceso a la vivienda que el martes obtuvieron dictamen.De todas maneras, este jueves no se aprobará ningún proyecto para implementar la Boleta Única ya que ninguno de los proyectos con estado parlamentario tiene dictamen de comisión. Por reglamento se requieren dos tercios de los votos para sancionar un proyecto “sobre tablas”. Es decir, dependerían de la voluntad del FDT.Después de debatir Boleta Única, los diputados sancionarán tres proyectos que reúnen amplio consenso.Por un lado, el régimen de incentivo a la Construcción Federal, destinado a promover el desarrollo o inversión en los proyectos inmobiliarios realizados en la Argentina. La iniciativa, impulsada por Sergio Massa y Cristian Ritondo, prevé beneficios tributarios para el sector de la construcción, entre ellos, el blanqueo de fondos en el exterior no declarados que se podrán repatriar para proyectos inmobiliarios a realizarse en el país.También se aprobaría el proyecto para promover la industria del cannabis y el cáñamo industrial, que regula la cadena de producción y comercialización de la planta, sus semillas y sus productos derivados para uso industrial y/o medicinal. El proyecto contempla también la creación de una agencia reguladora (Ariccame), que entre otras cosas establecerá los requisitos y analizará las solicitudes de licencias para producir cannabis medicinal o industrial.Finalmente, llegará al recinto el proyecto de nueva ley de VIH, que establece el acceso universal y gratuito al tratamiento, garantizado por el sistema de salud público, las obras sociales y la salud privada. En este sentido, toda prueba deberá ser voluntaria, gratuita, confidencial y universal.Además, promueve la creación de un régimen de jubilación especial, de carácter excepcional para quienes transiten las enfermedades de VIH y hepatitis B o C, así como una pensión no contributiva de carácter vitalicio, para quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad social. De este modo, quienes acrediten al menos diez años desde el diagnóstico de la enfermedad y veinte años de aportes jubilatorios, pueden solicitar la jubilación a partir de los cincuenta años de edad.