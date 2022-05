Impuesto a las Ganancias: el Gobierno eleva el mínimo no imponible a $280.792

Tras idas y vueltas entre funcionarios, el Gobierno elevó el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias a $280.792 mil brutos, que comenzará a regir desde el 1 de junio y por ello queda exento el aguinaldo.El anuncio estuvo encabezado por Sergio Massa, el último en llegar a la reunión que encabezó el presidente Alberto Fernández en su despacho, y de la que participaron además el ministro de Economía, Martín Guzmán, y los secretarios generales de la Confederación General del Trabajo (CGT), Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano."No se trata de que gana uno u otro. Acá ganaron los trabajadores. Debatir y discutir soluciones depara resolver soluciones. No es malo ni pelea", dijo Massa. No obstante, mencionó en varias oportunidades que la decisión de implementar la actualización fue del presidente de la Nación., detalló el titular de la Cámara de Diputados.Por su parte, Guzmán enfatizó que. Consultado sobre si la medida choca con las metas fiscales acordadas entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI), el titular de la cartera de Hacienda aseguró que "no tiene ningún impacto porque estaba contemplado en los números".La actualización del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias, en el final de la gestión de Mauricio Macri, cuando se llegó a un récord de más de 2,1 millones de trabajadoras y trabajadores alcanzados, señalaron desde el Gobierno.El decreto que actualiza el tope a partir del que se tributa el impuesto a las Ganancias de las personas humanas comprende la actualización de la deducción especial en los dos tramos previstos en la ley original de acuerdo a las proyecciones actualizadas de salarios y, además, la exención de la primera y segunda cuota del sueldo anual complementario para ese universo de contribuyentes, dado que la medida entrará en vigencia en el mes de junio.De esta manera, además de la exención en el sueldo anual complementario también se amplía el límite para que los trabajadores en relación de dependencia beneficiados no tributen el impuesto a las ganancias.La carta enviada esta semana por Massa a Guzmán alertaba que el mínimo no imponible de $ 225.937 brutos había quedado atrasado ante la evolución de la inflación y la presión sobre los salarios.