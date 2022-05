Peligra la Boleta Única por falta de acuerdo e internas en la oposición

Uno de los puntos clave en discusión será qué hacer en casos de elecciones simultáneas.

Otro punto en debate es la inclusión de un casillero de “voto en blanco”.

En la Cámara de Diputados, este martes se deberán firmar los respectivos dictámenes para la Boleta Única, pero la oposición todavía no se puso de acuerdo para una propuesta unificada.Según explicaron fuentes parlamentarias, el martes habría dictamen porque eso fijaron los diputados cuando emplazaron a la comisión con las fechas precisas para avanzar con el debate. Lo que todavía no está claro es si en ese momento el proyecto va a quedar definido o si seguirán las negociaciones para introducirle modificaciones.En la oposición empezaron a surgir voces planteando modificaciones al proyecto que ya se había consensuado, sobre todo en lo que al diseño de la boleta se refiere. Por ahora, el tema es manejado con hermetismo ya que no quieren mostrar fisuras en un asunto donde la oposición viene con el impulso de haber conseguido 133 votos en el recinto., comentarion desde Juntos por el Cambio.En caso de ser aprobada, la ley de BUP legislará sobre los cargos nacionales (presidente, diputados, senadores). Pero en caso de que las elecciones provinciales se realicen el mismo día se abre un abanico de posibilidades.El principal problema se presenta en los distritos más grandes, como la provincia de Buenos Aires. El proyecto de RAP propone que en caso de simultaneidad, los candidatos provinciales se sumen a la boleta nacional. Lo que daría como resultado una boleta “del tamaño de un afiche” que “sería inviable”.Por eso, varios referentes de la oposición ahora plantean modificar el borrador para que en caso de simultaneidad cada distrito pueda mantener su instrumento. Es decir, boleta única para la elección nacional y boleta partidaria para los cargos provinciales. O directamente dos boletas únicas diferentes. Así se simplificaría el proceso.Si bien en un primer momento se contempló esta idea, seguramente no quede plasmado en el proyecto final. Sucede que, en base a la experiencia de las provincias donde ya se utilizó la boleta única, se llegó a la conclusión de que puede ser confuso.Por lo pronto, la oposición llegó a un acuerdo respecto a las fotos. Tendrán su imagen en la boleta los dos primeros candidatos de cada tramo. De esta forma no se verá afectada la igualdad de género dado que por ley después de un candidato varón siempre debe haber una candidata mujer, y viceversa.