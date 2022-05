Boleta Única: la oposición acordó en Diputados y firmó el dictamen para votar la próxima semana

Juntos por el Cambio consiguió acordar con casi todo el resto de la oposición en Diputados un borrador para la Boleta Única y firmó un dictamen en el plenario de este martes con el objetivo de buscar la media sanción la próxima semana

modelo cordobés de boleta única se impuso a la variante con la que competía, la santafecina (una boleta por categoría), de manera que la alternativa que impondrá hoy la oposición es aquella en la que están todas las categorías nacionales juntas en una sola planilla

Pese a la contradicción con su mantra de focalizarse en "los problemas de la gente" y, a la vez, de chocar de frente con su mantra bis de que "los proyectos que modifican cuestiones sustanciales para la democracia deben surgir de amplios consensos",Según lo dispuesto por el emplazamiento votado en el recinto por la oposición,. En ese contexto, la oposición preparó un dictamen unificado para ratificar la unidad que permitió la victoria en la votación que abrió el tratamiento.El plenario de las comisiones de Justicia, Asuntos Constitucionales y Presupuesto fue convocado para las 14 y se analizaron los dictámenes que plantearon, por un lado, la mayoría de los bloques opositores, y por otro el Frente de Todos (FdT), que rechaza una modfiicación de esta índole.El FDT enfatizó durante las jornadas de debates, con contundentes testimonios de especialistas invitados , que rechaza las iniciativas planteadas por la oposición.Desde el gobierno, la secretaria de Asuntos Políticos,, que responde al ministerio del Interior de, encabezó las críticas a la propuesta de Juntos por el Cambio y el resto de los bloques. “Una reforma política no puede hacerse a las apuradas y menos para imponer una agenda”, aseguró, y agregó que desde la vuelta de la democracia en 1986 que “se desarrollan con total normalidad”.Para colmo, hubo internas en JXC, con algunos cuestionamientos de los radicales a la premura PRO y al beneficio que podrían sacar partidos minoritarios - como los liberales de Javier Milei-, y ni siquiera los jueces de la Cámara Nacional Electoral avalaron la iniciativa ni se presentaron , pese a haber sido invitados, a dar su mirada respecto de la BU.La primera en tomar la palabra fue la diputada del PRO Silvia Lospennato, quien destacó el acuerdo político que lograron la mayoría de los bloque opositores y llamó al oficialismo a sumar su aporte antes del debate en el recinto. Si bien enumeró las ventajas de la implementación del nuevo instrumento electoral, aclaró que la BUPJuan Menuel López, de la Coalición Cívica, adelantó que la oposición buscará “darle tiempo” al oficialismo para que estudie el dictamen para queEl primer diputado del Frente de Todos en hablar fue Germán Martínez, el jefe del bloque, quien reclamó que la oposición no le “de consejos” a su bancada y apuntó a las palabras de López., recriminó.El discurso más duro estuvo a cargo de Paula Penacca, secretaria parlamentaria del Frente de Todos. La diputada comenzó por señalar que desde 2013 existe la boleta única en la Ciudad de Buenos Aires.En esa línea, también recordó que “Martín Lousteau denunció que Horacio Rodríguez Larreta le robó la elección” con ese sistema. “No nos asombra que ahora estén todos juntos. Solo con el ánimo de obstaculizar. No sean contradictorios”, arremetió.A quienes llevan adelante una oposición irresponsable”, reclamó Penacca. Y agregó: “¿Por que no se juntan también para votar las leyes que les preocupan a la ciudadanía? ¿Para votar las cosas que sirven no se juntan? Deberíamos tener discusiones serias, pero para eso necesitaríamos una oposición seria”, concluyóElEl sistema en cuestión trata de contener en una boleta todos los nombres y fotos de los candidatos y candidatas que se postulen y el sello del partido correspondiente. Las categorías (presidente, senadores, diputados, etc.) se dividen por columnas y el elector deberá marcar en cada una su elección o dejar en blanco si así lo desea.De lograr una sanción en el Congreso, la iniciativa de la oposición establecerá que haya cinco candidatos por partido con nombre y apellido en cada boleta. Significa que habrá una mayoría de las provincias, 20 de las 24, en las que prácticamente van a figurar todos los que participen como candidatos a legisladores. En cambio, en los distritos más grandes y que reparten más legisladores, como Provincia de Buenos Aires, Córdoba o Ciudad Autónoma, sólo estarán los primeros.En cuanto a a uno de los puntos más controversiales de la propuesta opositora, si hay una elección simultánea en una provincia ese domingo y la posibilidad de que la boleta se haga demasiado extensa, en ese caso habrá una Boleta Única para cargos nacionales y otra para los provinciales.También se resolvió que habrá dos fotos de candidatos por categorías. Esto aplicará para los casilleros de presidente y vicepresidente, los dos candidatos a senadores y los dos primeros candidatos a diputados.Respecto del orden que tendrán los partidos y las coaliciones, éste será determinado por sorteo para las PASO por la Justicia Electoral y el resultado de esa votación definirá el orden para las generales.Otros ítems tienen que ver con la inclusión del casillero "en blanco" y la posibilidad de votar "lista completa". Sobre lo primero, las versiones indican que no habrá una opción "en blanco", como ocurre en el sistema vigente. Quien opte por esta alternativa en todas las categorías, no le quedará otra que entregar en blanco la boleta. En cuanto a la segunda cuestión, la opción no estará en las PASO ante la posibilidad de que se presenten varias listas dentro de una misma coalición, pero sí en la general.Estos puntos se acordaron en reuniones de las que participaron diputados de Juntos por el Cambio como Silvia Lospennato, Emilio Monzó, Carla Carrizo, y Karina Banfi; y del Interbloque Federal como Florencio Randazzo y Alejandro "Topo" Rodríguez.Con los votos de esos espacios más los libertarios referenciados en Javier Milei y José Luis Espert y los legisladores de Juntos Somos Río Negro, Felipe Álvarez de SER y posiblemente Romina del Plá (FIT) posiblemente el proyecto tenga la media sanción por más de 130 votos, al llegar al recinto.