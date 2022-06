Juntos por el Cambio quiere que se investigue en la Justicia el off del Ministerio de Producción

Los diputados nacionales de Juntos por el Cambio Waldo Wolff y Graciela Ocaña denunciaron ante la Justicial supuestas irregularidades en la licitación del gasoducto Néstor Kirchner y solicitaron que se investiguen las declaraciones del ex ministro de Producción Matías Kulfas, que derivaron en su salida del gabinete en medio de una interna en el Frente de Todos.En la presentación judicial, los diputados opositores recopilaron tanto el mensaje vía redes sociales de la vicepresidenta Cristina Kirchner como el mencionado off de funcionarios del Ministerio de Producción a través de WhatsApp y las declaraciones radiales del propio Kulfas en relación a la dilación en la construcción de gasoducto Néstor Kirchner.Luego del acto por los 100 años de YPF y al ser consultado por los dichos de la Vicepresidenta Cristina Kirchner sobre el vinculo del Gobierno con Techint, el ex ministro señaló: “La empresa que licita es IEASA, que es una empresa que esta conducida por gente que tiene una relación muy cercana con la Vicepresidenta, ahí están establecidas las condiciones. Nosotros hicimos el anuncio de que Argentina vuelve a producir chapa naval, esas chapas perfectamente se pueden usar para hacer gasoductos. Tiene que ver con la manera en que se establece la licitación¨.Estos dichos de Kulfas se dieron luego de que Cristina Kirchner le haya dicho a Alberto Fernández que “use la lapicera” con aquellos “que tienen que darle cosas al país”.“Todas estas manifestaciones que, vista de manera inocente, solo sacarían a la luz una interna política entre funcionarios del gobierno Nacional, exponen una cuestión mucho más grave y que evidenciaría la existencia de un delito de defraudación contra la Administración Pública en el marco de la licitación por la construcción del gasoducto”, plantearon los diputados opositores en la presentación judicial.La presentación judicial fue firmada por Yamil Santoro, José Lucas Magioncalda -otro de los apoderados- y José Luis Patiño, director de Fundación Apolo. Además de la presentación judicial, el interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado de la Nación también exigirán explicaciones al Poder Ejecutivo. En un comunicado oficial, señalaron que requerirán precisiones vinculadas a la licitación que dio originó al mensaje “en off” y “difundido por la Vicepresidenta de la Nación.