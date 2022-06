Inflación: a la espera del INDEC, en mayo los precios subieron alrededor de un 5%

la inflación alcanzó el 5% en mayo

Con un leve descenso respecto al 6% de abril, según distintas consultoras privadas cuyas proyecciones rondan el 5,2%. Mañana. En tanto, la consideración que inunda las expecativas de los especialistas es que la fuerte suba de los alimentos en los primeros días de este mes aumentará el indicador de junio.En mayo, el INDEC dio cuenta de una variación de precios del 6% para abril y un 58% anualizado.Será un nuevo piso que deberá observar el Gobierno que aún no publicó la ampliación presupuestaria para lo que resta del año.Según el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central la inflación de mayo fue del 5,2%. En ese nivel se ubicaron las proyecciones de las consultoras Ecolatina y LCG, mientras que para C&T (para GBA) y EcoGo el IPC alcanzó 5,3%. La estimación de Orlando Ferreres se ubicó más abajo: en el orden del 4,7%.“Luego de registros elevados en los últimos dos meses, esperamos que el índice de precios desacelere, aunque lo hará en el margen, encontrándose alrededor del 5,2%”, explicaron desde LCG, y detallaron que esta cifra se explicaría “por cierta desaceleración en el aumento de Alimentos y Bebidas luego del shock inicial por la guerra en Ucrania (5% mensual promedio), categoría que aportaría 1,3 p.p. al IPC total”. “A su vez, se suman aumentos puntuales del 11% en Combustibles, 8% en Prepagas, 9,5% en Telefonía, cable e internet, 15,5% en el GNC, 9% para empleados domésticos, entre el 15% y 20% de aumento en las expensas y 8% de suba para los colegios privados de Buenos Aires”, agregó la consultora. Estos items aportarían otros 1,7 puntos adicionales a la inflación de mayo. Desde la firma detallaron que “la nominalidad de la economía se afianzaría en un nuevo piso más elevado que el del cuarto trimestre de 2021, suponiendo un piso de inflación interanual por encima del 75% en diciembre”.Mientras que desde Ecolatina explicaron que el IPC GBA dio un aumento del 5,2% el mes pasado y remarcaron que “acumuló 28,1% los primeros cinco meses del año y mostró una variación interanual de 59,2% con respecto al mismo mes de 2021”.Al interior, los capítulos con mayor evolución fueron Atención médica y gastos para la salud (7,2%), Indumentaria (6,3%) y Educación (5,8%).Cabe destacar que esta categoría no se ubicaba por debajo del nivel general desde septiembre del año pasado. Esta desaceleración se ve explicada, al menos en parte, por la caída en los precios de frutas y verduras (-0,9% y -1,3% respectivamente), que tienen un gran componente estacional. A diferencia, productos de panificación, carnes, leches y bebidas no alcohólicas se ubicaron por encima de la evolución del capítulo”, agregaron desde Ecolatina.Desde la consultora Orlando Ferreres estimaron una inflación general del 4,7%, pero con una inflación núcleo trepando 5,2%, acumulando un alza del 57,7% interanual. Mientras que para EcoGo la variación interanual del rubro alimentos y bebidas se ubicará por arriba del 67% interanual.Para junio, según los movimientos observados en los primeros diez días del mes,Así lo indican trabajos de LCG (5%) y EcoGo (5,1%). En la primera semana del mes, los alimentos registraron una suba, promedio, del 3% pero con picos en frutas (4,9%), panificados (3,9), aceites (3,9), huevos (3,4), según los relevamientos de LCG.En el caso del CESO, las subas más significativas estuvieron dentro del rubro Alimentos Frescos (+2,1%). En el desagregado, lo que más aumentó fueron los huevos frescos (5,5%). “En esta primera semana de junio parece haber retornado la velocidad crucero que caracterizó a mayo y a la segunda parte de abril. Esto refleja los niveles de inercia que viene teniendo la inflación, una vez pasado el impacto más fuerte de la suba internacional en los alimentos”, afirma el informe de la consultora dirigida por Nicolás Pertierra.