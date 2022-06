Alberto Fernández cruzó a Rosenkrantz: "Donde hay una necesidad nace un derecho, aunque algunos jueces no lo entiendan"

El presidente Alberto Fernández cruzó al juez de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, luego de que el magistrado haya afirmado que no se pueden satisfacer todas las necesidades con derechos.El jefe de Estado encabezó en la Casa Rosada la firma de un convenio para fortalecer el Sistema de Formación Profesional, Especialización y Capacitación de las Fuerzas Policiales.En ese contexto, el jefe de Estado habló de los beneficios de la educación a distancia profundizados por la pandemia del coronavirus y contó el caso de una joven de Bolívar que le pidió que intercediera para poder seguir cursando a distancia en la Universidad de La Plata y así evitar gastos de mudanza. A partir de ese ejemplo, Alberto Fernández, algo que no quiere Rosenkrantz."Ella tenía que dejar su casa, alejarse de sus seres queridos, gastar en vivienda y alimentos. Ella había corroborado que durante la pandemia había podido cursar con normalidad con la educación a distancia. Pensaba cuántos efectivos están distribuidos a lo largo del país y la verdad que en carreras como estas se pueden hacer evitando traslados. Por lo tanto allí habría una necesidad y", cruzó Fernández al ex abogado del Grupo Clarín.El Presidente destacó que el sistema educativo no tiene que hacer que las personas vayan a las universidades, sino que las universidades vayan a las personas. "Podríamos favorecer que el traslado de un oficial no interrumpa sus carreras. Estamos dando un paso importante, un paso que es en favor de la calidad democrática y del Estado de Derecho", indicó.En ese sentido, destacó la creación de nuevas disciplinas dentro de las fuerzas de seguridad como el detective y sostuvo que la formación es una parte clave para el desarrollo del país. El mandatario estuvo en el acto junto a los ministros de Seguridad, Aníbal Fernández y de Educación, Jaime Perczyk.A fines de mayo, Rosenkrantz participó de una conferencia titulada Justicia, Derecho y Populismo en Latinoamérica, organizada por la Universidad de Chile. "Hay una afirmación que yo veo como un síntoma innegable de fe populista y en mi país se escucha con frecuencia, según la cual detrás de cada necesidad debe haber un derecho. Obviamente un mundo donde todas las necesidades son satisfechas es deseado por todos, pero no existe. Si existiera, no tendría ningún sentido la discusión política y moral”, afirmó en dicha oportunidad.En este sentido, afirmó que las discusiones políticas de fondo se dan porque “hay una situación de escasez”. “porque no hay suficientes recursos para satisfacer todas las necesidades, a menos que restrinjamos qué se entiende por necesidad y que se entienda por derecho a las acciones que no son jurídicamente ejecutables”, insistió el magistrado en esa oportunidad."En las proclamas populistas hay un olvido sistemático de que. Otros tienen obligaciones y honrar obligaciones es siempre costoso en recursos y que no hay suficientes recursos para satisfacer todas las necesidades”, agregó el juez en otro tramo de su discurso.