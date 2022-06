El desempleo se mantuvo en un 7% en el primer trimestre de 2022

El desempleo bajó al 7% en el primer trimestre del 2022, el menor nivel desde 2015, según el último informe de INDEC. En cuanto a la tasa de empleo para el mismo período, se desaceleró respecto al último tramo del 2021 al ubicarse en el 43,3% de la población.Según las estadísticas, alrededor de 900.000 personas sin trabajo son las que se cuenta según el parámetro de medición que contabiliza a 29 millones de argentinos dentro de 31 aglomerados urbanos. Si el número se proyecta a la población total del país, el total de desempleados asciende a algo más de tres millones.La tasa de desocupación no se movió respecto del cuarto trimestre del año pasado. A su vez, frente al primer trimestre de 2021, el indicador cayó 3,2 puntos y se estacionó en el nivel más bajo desde 2016.En otro orden, la tasa de actividad se ubicó en el 46,5% de la población durante el primer trimestre del año, por lo cual se experimentó un crecimiento de 0,2 puntos porcentuales en la comparación interanual. Asimismo, la tasa de empleo alcanzó el 43,3% de la población, nivel récord histórico para un primer trimestre desde el inicio de la serie en 2016.En la comparación interanual, la tasa de empleo mostró un crecimiento de 1,7 puntos, mientras que en la dinámica trimestral evidenció una leve caída de 0,3 puntos. De todos modos, desde el organismo estadístico señalaron que "los primeros trimestres del año por cuestiones estacionales suelen mostrar las tasas de empleo más bajas".Al observar las poblaciones específicas, la tasa de actividad para los varones fue de 68,6%, mientras que para las mujeres dicha tasa se ubicó en 50,2%. A nivel geográfico, las regiones que presentaron mayores tasas de actividad fueron Cuyo (47,9%), Pampeana (47,4%) y Gran Buenos Aires (46,7%). Por su parte, la que presentó la menor tasa de actividad fue Noreste (43,6%).Según el documento oficial, la tasa de subocupación resultó del 10% de la Población Activa (PEA), mientras que los otros ocupados demandantes y los otros ocupados no demandantes disponibles alcanzaron, en conjunto, el 11,5% de la PEA. Consecuentemente, la presión sobre el mercado laboral, conformada por el universo de desocupados, subocupados, ocupados demandantes y ocupados no demandantes disponibles, alcanzó el 28,5% de la PEA.