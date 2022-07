Massa reiteró la agenda de los próximos días para evitar especulaciones

"El lunes y martes voy a comunicar los nombres de quienes me acompañarán en esta nueva responsabilidad que me toca enfrentar".

Quisiera transmitir una hoja de ruta clara para evitar versiones, especulaciones o falsas medidas en supuesto estudio.

El lunes y martes voy a comunicar los nombres de quienes me acompañaran en esta nueva responsabilidad que me toca enfrentar. — Sergio Massa (@SergioMassa) July 30, 2022

El futuro titular del Ministerio unificado de Economía, Producción y Agricultura,, reiteró que el próximo “lunes y martes” comunicará los nombres de su equipo de trabajo y anunció que el próximo miércoles dará una conferencia de prensa para anunciar las primeras medidas oficiales., sostuvo Massa a través de un hilo que posteó en su cuenta de Twitter.En ese sentido, reiteró:"Además, el díaestá acordada la sesión especial donde, señaló el futuro ministro y agregó que"El miércoles el presidenteme tomará juramento y luego, manifestó.En los últimos días circularon nombres para el armado de su equipo. Los rumores colocaban apara vice ministro,en finanzas,en Comercio Interior, el vascoen Desarrollo Productivo yen Agricultura.También se especulaba con charlas que Massa habría tenido con el ex ministro, el consultorAgis y el gobernador de la provincia de Buenos Aires,Frente a lo que Massa pidió: "Con mucho respeto les pido que no demos por supuestas cosas previamente en términos de nombres o medidas para no generar incertidumbre ni falsas expectativas".