Consejos de Cavallo a Massa: ajustar salarios, tarifas, vender acciones del FGS y desdoblamiento del dólar

El exministro de Economía, Domingo Cavallo, analizó a través de su blog el rumbo económico de Argentina y le hizo algunas recomendaciones al flamante ministro de Economía, Sergio Massa, sobre el dólar, la inflación y el gasto fiscal.Massa asume en su nuevo rol de superministro, donde tendrá bajo su control las áreas de Economía, Agricultura y Producción. Justamente, Cavallo pasó por ese lugar en 2001, durante el gobierno de Fernando de la Rúa, como un ministro con plenos poderes. Ahora el autor intelectual de la convertibilidad salió a hablar sobre la situación actual en la economía argentina y el escenario con el que se encontrará el exintendente de Tigre.En ese sentido, Cavallo planteó que Massa deberá abordar dos líneas principales de acción. Por un lado, desdoblar el tipo de cambio. Por el otro, echar mano al ajuste fiscal en el gasto público y vender las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), como base para equilibrar las reservas del Banco Central.Cavallo afirmó que es necesario hacer un ajuste fiscal por reducción del gasto público, "incluso mayor al comprometido en la negociación con el FMI""Es posible que logre acotar la inflación en lo que resta del mandato presidencial al 6% mensual o 100% anual sin que haya una caída violenta del nivel de actividad económica", añadió.En esa línea, indicó que el flamante ministro debe llevar la política monetaria hacia el objetivo de cerrar la brecha cambiaria, con el fin de acumular reservas. Dadas las circunstancias, "es el mejor resultado que podría conseguir", destacó en su análisis pormenorizado.También detalló que Massa deberá conseguir que “todos los restantes rubros de gastos, incluidos salarios, jubilaciones, prestaciones sociales, gastos de capital y trasferencias a provincias, no aumenten más del 5,5% mensual, de tal forma que la inflación del 6% mensual los reduzca en términos reales a razón del 0,5% mensual”.A su vez, propuso: “Massa tendrá que conseguir una reducción significativa del monto de los subsidios económicos, lo que supone implementar un ajuste de tarifas eléctricas y del gas muy superior a aquel que pretendía conseguir Martín Guzmán y que le impidió el kirchnerismo desde la Secretaría de Energía”.El exministro de Economía sostiene que si se desdobla el mercado cambiario, no se venderán tantos dólares. También insiste en vender las acciones del FGS, que podrían darle al Gobierno unos USD 5.000 millones para las reservas."El aumento vertiginoso de la brecha cambiaria a lo largo de todo el mes de julio se debió a la pérdida de reservas que instaló con fuerza la expectativa de un salto devaluatorio en el mercado cambiario oficial", dijo el exministro en su blog. Y agregó: "La reacción del Banco Central y del Ministerio de Economía frente a este problema exacerbó esa expectativa".En su blog, Cavallo advirtió que inicialmente el aumento de la brecha se atribuyó a las dificultades que encontró el Gobierno para seguir colocando títulos de la deuda en pesos. "Esto llevó al Banco Central a aumentar la tasa de interés de intervención del 4% al 5% mensual, pero esa decisión no tuvo un efecto significativo, al menos hasta la designación de Sergio Massa como Ministro de Economía", dijo.En ese sentido, según la mirada del exsuperministro de la Alianza en 2001, podría haber tratado de detener la pérdida de reservas "introduciendo un desdoblamiento inteligente del mercado cambiario", que permita derivar a un mercado libre todas las transacciones cambiarias relacionadas con el atesoramiento de dólares, los gastos en viajes y turismo y las transferencias financieras no relacionadas con pago diferido de importaciones.En paralelo, esa apertura del mercado cambiario permitirá la entrada de capitales y financiamiento externo para el sector privado en el país. Asimismo advirtió que "las restricciones a las importaciones y los ataques al sector agropecuario" fueron vistos por los mercados como "absurdas".Por lo tanto, sostuvo que "si Sergio Massa no consigue revertir esta expectativa, se le hará imposible conseguir incluso la poco ambiciosa meta del 6% mensual de inflación".Un párrafo aparte en el análisis de Cavallo es el del ítem relacionado con la venta de acciones de empresas privadas que componen el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Ello daría aire a las reservas de dólares del Banco Central.De vender esas acciones, el Gobierno podría hacerse de más de USD5.000 millones que es lo que vale ese conjunto de acciones del FGS, que en diciembre de 2017 valía u$s12.905 millones."Es probable que si el FGS decidiera ofrecer esas acciones a los accionistas que tienen el control de esas empresas, podría obtener ingresos más cercanos al doble de la valuación de mercado actual que a los u$s5.688 millones que, según el mercado, valen actualmente", aclaró. Y agregó: "Esto es probable porque quienes tienen el control accionario de las empresas conseguirán de esta forma sacarse de encima al Estado como accionista".