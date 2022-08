Ex funcionario de Macri banalizó la agresión al ingreso de Massa: "Ah pero el canillita"

Ah, pero el canillita no quiso saludar a Macri. pic.twitter.com/kkOugtlk2M — Hernanii. (@HernaniiBA) August 3, 2022

El ex funcionario macrista Hernán Iglesias Illa banalizó la agresión al auto del flamante ministro Sergio Massa en las afueras de Casa Rosada, al compararlo con el canillita que le negó el saludo al expresidente Mauricio Macri hace algunas semanas.A través de sus redes sociales, Iglesias Illa compartió un vídeo con el ingreso del flamante ministro de Economía, Producción y Agricultura en su auto a Casa de Gobierno, con una ironía: "Ah pero el canillita no quiso saludar a Macri".No obstante, el ex secretario de Comunicación Estratégica de la Jefatura de Gabinete terminó exhibiendo en el vídeo la agresión de un grupo de violentos al auto del ministro. Cabe aclarar que esas mismas personas agredieron al periodista de C5N Lautaro Masin y al equipo que estaba cubriendo la jura de Massa. Uno de los agresores que vestía campera azul ya fue demorado por la policía porteña, pero mucho después de los incidentes.El pasado 27 de julio, Domingo Gulone, canillita oriundo de Ituzaingó, se negó a darle la mano al ex mandatario durante su recorrido por la localidad. "Macri vino a saludarme como si fuéramos hermanos de toda la vida y yo le dije que no. Fue mi decisión, y me dijo: 'igual dame la mano porque yo estoy sacando la foto'", reveló.La compañera del canillita, Marisol, fue quien filmó la escena que rápidamente se volvió viral. Al respecto, dijo: "Me amenazaron, o algo así, no se quién fue, pero en el video se escucha 'sos boleta".