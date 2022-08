La oposición salió a criticar a CFK por su pedido para ampliar su declaración indagatoria

El pedido de @CFKArgentina para ampliar su indagatoria ya no es posible procesalmente. Lo que busca es montar un circo para sus fanáticos. La mayoría de los argentinos ya no le cree más su relato y sólo esperan que se haga justicia. — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) August 22, 2022

Diferentes referentes de la oposición apuntaron hoy, a través de redes sociales, contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por su pedido a ampliar la su declaración indagatoria ante los jueces en el marco del juicio oral por la causa Vialidad.“El pedido de Cristina para ampliar su indagatoria ya no es posible procesalmente. Lo que busca es montar un circo para sus fanáticos”, sostuvo el presidente del interbloque de senadores de Juntos por el Cambio,, a través de su Twitter y señaló que “la mayoría de los argentinos ya no le cree más su relato y sólo esperan que se haga justicia".También se sumó el presidente del bloque de diputados de UCR,, quien indicó que "Cristina hizo ya su alegato en 2019, cuando a los gritos dijo que la historia la había absuelto y eran los jueces los que debían rendir cuentas”, tras lo que agregó que “se equivocó: la Historia no la absuelve ni la absolverá. Mañana montará otro show para sus adeptos y embarrará la cancha".Por su parte el diputado nacional liberal. "Haga su acto de stand up para que la aplaudan las mismas focas de siempre, Cristina. Dese un último gusto. Las pruebas son enormes y contundentes. No se va a poder escapar de la condena legal y el repudio social será colosal",Mientras que el exadministrador de la Dirección General de Vialidad e intendente,, posteó: "Señora Cristina, deje de mentirle a los argentinos. Por que no nos dice como se compró hoteles 5 estrellas con sueldo del estado; como, sin trabajar, su hija tenía 5 palos en una caja de seguridad y como su hijo tiene más de 400 millones y 25 propiedades. Los laburantes podemos explicar. Explique usted. #YoMeAtrevo"."La violencia de Cristina Kirchner y sus seguidores se está extendiendo como una mancha de aceite amenazando a los fiscales, jueces y testigos. En una Argentina con hambre, el gobierno se preocupa en defender, con violencia, a su líder millonaria", consideró la diputada nacional de la Coalición CívicaAsimismo, el diputado nacional de Avanza Libertadafirmó en declaraciones radiales que "Cristina Kirchner no va a ir presa aunque sea condenada".Por otro lado, el diputado nacional del PROsintetizó su opinión con el hashtag: "#TodosPresosConCristina".