03.01.2026 / PARTE MÉDICO

Cristina Kirchner fue dada de alta luego de permanecer internada por dos semanas

La líder del peronismo dejó este sábado el Sanatorio Otamendi tras completar su tratamiento por un cuadro de apendicitis aguda con complicaciones. Continuará la recuperación en su domicilio bajo seguimiento médico.




La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue dada de alta este sábado 3 de enero luego de permanecer internada durante dos semanas en el Sanatorio Otamendi, donde fue tratada por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada e íleo postoperatorio, según informó oficialmente la institución médica que la atendió.

En el comunicado difundido por el centro de salud se indicó que la exmandataria “finalizó su internación” tras una evolución clínica favorable, luego de haber sido sometida a una cirugía laparoscópica que confirmó el diagnóstico inicial y permitió controlar el foco infeccioso detectado durante los estudios realizados.

Desde el sanatorio precisaron además que, concluida la etapa más crítica del tratamiento, se le retiró el drenaje peritoneal y se continuó con antibióticos por vía oral, lo que habilitó el alta médica y el regreso a su departamento de la calle San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria y será seguida por su equipo médico personal.

El último parte médico había sido emitido el 29 de diciembre, cuando los profesionales destacaron que la paciente presentaba una buena tolerancia a la dieta blanda, con eliminación de gases y catarsis positiva, y recomendaron mantener la internación por precaución, criterio que fue avalado por el Tribunal Oral Federal N°2.

Fernández de Kirchner había sido trasladada al Otamendi el 20 de diciembre tras sufrir fuertes dolores abdominales en su vivienda, lo que motivó una intervención quirúrgica de urgencia y controles posteriores para evitar complicaciones, en el marco de su situación judicial tras la condena firme dictada en la causa Vialidad.


Lo más leído

1

Mala para Bullrich: la Justicia anuló el protocolo antipiquetes y puso un freno al esquema represivo

2

Nuevo parte médico sobre la salud de Cristina Kirchner: continúa su evolución pero seguirá internada en el Sanatorio Otamendi

3

El Gobierno anunció el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad y su absorción por Salud

4

Milei habló de los inminentes vencimientos de deuda y aseveró que "Argentina va a pagar"

5

Estados Unidos bombardeó Venezuela y secuestró a Nicolás Maduro sin dar detalle de su paradero

Más notas de este tema

Cristina Kirchner continuará internada sin fecha de alta confirmada

01/01/2026 - CFK

Cristina Kirchner continuará internada sin fecha de alta confirmada

Máximo Kirchner agradeció el acompañamiento a Cristina en su internación

21/12/2025 - Posteo

Máximo Kirchner agradeció el acompañamiento a Cristina en su internación

Cristina Kirchner fue operada con éxito tras un cuadro de apendicitis

21/12/2025 - CABA

Cristina Kirchner fue operada con éxito tras un cuadro de apendicitis

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.