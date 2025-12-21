Cristina Kirchner fue dada de alta luego de permanecer internada por dos semanas

, donde fue tratada por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada e íleo postoperatorio, según informó oficialmente la institución médica que la atendió.En el comunicado difundido por el centro de salud se indicó que la exmandataria “finalizó su internación” tras una evolución clínica favorable, luego de haber sido sometida a una cirugía laparoscópica que confirmó el diagnóstico inicial y permitió controlar el foco infeccioso detectado durante los estudios realizados.Desde el sanatorio precisaron además que, concluida la etapa más crítica del tratamiento, se le retiró el drenaje peritoneal y se continuó con antibióticos por vía oral, lo que habilitó el alta médica y el regreso a su departamento de la calle San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria y será seguida por su equipo médico personal.El último parte médico había sido emitido el 29 de diciembre, cuando los profesionales destacaron que la paciente presentaba una buena tolerancia a la dieta blanda, con eliminación de gases y catarsis positiva, y recomendaron mantener la internación por precaución, criterio que fue avalado por el Tribunal Oral Federal N°2.Fernández de Kirchner había sido trasladada al Otamendi el 20 de diciembre tras sufrir fuertes dolores abdominales en su vivienda, lo que motivó una intervención quirúrgica de urgencia y controles posteriores para evitar complicaciones, en el marco de su situación judicial tras la condena firme dictada en la causa Vialidad.