Los fiscales de la causa Vialidad buscan nuevamente restringir las salidas al balcón de Cristina

Los fiscales del juicio Vialidad, Diego Luciani y Sergio Mola, reclamaron al Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 que intime aa evitar nuevas apariciones en el balcón de su departamento de San José 1111 para saludar a la militancia, al advertir en su presentación que esas manifestaciones podrían “perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes” y derivar incluso en la revocación del beneficio de la prisión domiciliaria.El planteo fue formalizado en un escrito de nueve páginas presentado tras las concentraciones que se produjeron frente a la vivienda de la exmandataria, primero cuando asistió a declarar en la causa Cuadernos y luego durante la movilización del 24 de marzo, jornadas en las que Cristina salió a saludar brevemente desde el balcón.En su pedido, los fiscales retomaron los términos de la resolución del tribunal que en junio de 2025 le concedió el arresto domiciliario por razones de seguridad, pero le impuso como condición “abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la convivencia pacífica de los habitantes del vecindario”, una cláusula que ahora consideran vulnerada.Luciani y Mola ya habían cuestionado en su momento la decisión de otorgarle la domiciliaria y sostuvieron ante la Cámara de Casación que la pena debía cumplirse en una unidad penitenciaria, aunque ese tribunal confirmó la modalidad de detención, sin descartar eventuales modificaciones si se consideraba necesario preservar la tranquilidad pública.El nuevo planteo judicial se produce mientras el tribunal analiza la conducta de la ex presidenta en su lugar de detención y en un contexto político y judicial atravesado por otras investigaciones de alto impacto, lo que volvió a colocar la situación procesal de Cristina Kirchner en el centro de la escena pública.