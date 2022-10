La Corte recibió a grupo de jueces anti Ganancias: los cuatro supremos estaban a favor del pago

ahora los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación recibieron a una delegación de la Asociación de Magistrados y les explicitaron que prepararán un rechazo a la iniciativa de Presupuesto 2023 del oficialismo que implica que todo el poder judicial abone el tributo como el resto de los trabajadores

los cuatro miembros de la Corte Suprema estaban a favor, antes, de que los jueces pagaran Ganancias

🧑🏽‍🎓 MAQUEDA a favor que todo el Poder Judicial pague Ganancias. En 1996 como Diputado Nacional votó la eliminación de la exención de Ganancias a los Jueces mediante Ley 24.631 de Marzo de 1996. Seguramente sostendrá esa posición, ahora en la Corte Suprema desde 2002 hasta la fecha pic.twitter.com/ZIWCeaIiNJ — Marcelo Casaretto (@mpcasaretto) October 23, 2022

#Video | En 2016, Ricardo Lorenzetti estaba a favor de que los jueces pagaran el Impuesto a las Ganancias.



🗣 “Que todos paguemos el Impuesto a las Ganancias”. pic.twitter.com/X5pBCVFxT4 — Política Argentina (@Pol_Arg) October 24, 2022

Según datos oficiales del Consejo de la Magistratura, pagan impuesto a las ganancias 183 magistrados, todos ingresados al Poder Judicial luego de 2017, y no lo pagan 728. O sea: sólo paga Ganancias un 25,14%, uno de cada cuatro magistrados

Pese a que en los últimos cuatro años se expresaron de manera unánime a favor de que todos los jueces paguen el Impuesto a las Ganancias,En concreto, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, históricamente anti kirchnerista, concurrió al Palacio de Tribunales, donde se encontraron con los cuatro jueces de la Corte:La Asociación había pedido la semana pasada la reunión y hoy se concretó con foto política incluida: los jueces nacionales y federales recibieron así el apoyo institucional del máximo tribunal tras reunirse durante más de una hora con los ministros y atacar el proyecto de presupuesto 2023 y la inclusión de la obligatoriedad de que todos paguen el impuesto a las ganancias.La idea de que los jueces paguen Ganancias proviene de una addenda en el proyecto de Presupuesto 2023. “La disminución del gasto tributario es una vía que permitiría robustecer los recursos del sector público y contar con mayor financiamiento para el desarrollo de las políticas públicas prioritarias”, dice el texto, que obtuvo dictamen de mayoría este jueves y se debatirá en el recinto esta semana.Dentro de esos “gastos tributarios”, se estima que la exención del impuesto a las ganacias a funcionarios del Poder Judicial ascenderá el año próximo a $237,850.2 millones, un nada despreciable 0.16 por ciento del PBI.Lo que prepara la Corte ahora, junto a las asociaciones de magistrados y funcionarios de la Justicia, es unaAl encuentro, que comenzó a las 15, concurrió el presidente de la Asociación de Magistrados, Marcelo Gallo Tagle y parte de la comisión directiva, mientras que por la Corte algunas versiones indican que estuvieron los cuatro ministros, mientras que otras afirman que participaron el titular, Horacio Rosatti, el vicepresidente Carlos Rosenkrantz y el ministro Juan Carlos Maqueda, pero no Ricardo Lorenzetti. Este último, de hecho, no estuvo en la reunión de la semana pasada.La versión indica, en este sentido, que las vocalías de Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda trabajan contrarreloj buscando jurisprudencia contra el cobro de "impuestos retroactivos" y el listado de lo que la Corte considera un "avance" sobre sus atribuciones.A la coordinación del máximo tribunal con los jueces organizados políticamente, se suma como acción de resistencia a la medida el paro convocado para mañana por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), que conduce Julio Piumato, histórico opositor a pagar Ganancias.Tal como viene mostrandodurante las últimas semanas,. En este sentido, el diputado nacional, quien solicitó introducir ese impuesto para los magistrados, publicó en sus redes sociales un hilo con los antecedentes de los distintos jueces del máximo triubunal mostrándose a favor de que el Poder Judicial deje de contar con ese privilegio.Tanto Maqueda, Rosenkrantz, Lorenzetti y el presidente del cuerpo, Rosatti, se expresaron públicamente más de una vez a favor de implementar el impuesto., tuiteó.Respecto de Lorenzetti, el diputado recordó que apoyó la idea “como Presidente de la Corte Suprema en 2012, durante la Apertura del año Judicial” y difundió un video en el que el propio juez admitía que "es un tema que hay que cambiarlo" y que le parecía bien, pese a que no lo aceptó durante su presidencia en el máximo tribunal.Casaretto también se ocupó de. “Coincidimos”, lo chicaneó Casaretto.También hubo mención a Rosatti, actual jefe de la Corte.”La preservación de la intangibilidad de las remuneraciones como garantía de funcionamiento del sistema judicial no debe encontrarse hoy eludiendo el pago del Impuesto a las Ganancias”, argumentaba.Desde 2017, los empleados judiciales y los jueces que ingresan al Poder Judicial pagan Ganancias, como acordó el macrismo con las organizaciones judiciales durante el gobierno de Mauricio Macri.Los privilegiados, entonces, son los jueces, fiscales y defensores que ingresaron a la justicia antes de 2017, que son la inmensa mayoría. No pagan el impuesto a las ganancias y entienden que deben seguir así para preservar la intangibilidad de sus sueldos.Los judiciales que ingresaron al PJN después de 2017 les recuerdan que ese argumento caducó ya en aquel año, cuando la bandera argumental fue la misma.De hecho, sostienen, en Estados Unidos, país que siempre es el modelo a seguir por los defensores de la Justicia consevadora, se dio un problema similar: se reformó la legislación para que los nuevos pagaran ganancias, como sucedió en Argentina en 2017, pero en el país del norte la situación se mantuvo así sóilo hasta que se jubilaron los jueces más añejos -cosa que aquí rechazan hacer- y luego se hizo una enmienda constitucional para que todos paguen.Entre los funcionarios judiciales, que cobran altos salarios, no pagan el impuesto 5029 mientras que sí lo hacen 125 desde 2017, que representan el 2,49% del total.Así las cosas,