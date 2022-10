Teresa García: "Si Alberto Fernández quiere ir a una PASO está bien, pero la sociedad ya le dijo que no"

La presidenta del bloque de senadores bonaerenses del, analizó este martes el armado electoral del oficialismo para el 2023 y aseguró que se debe tener un “criterio de selección” de candidatos que garantice que se presenten los mejores.En este sentido, se refirió al futuro del presidente Alberto Fernández. “No tengo idea cual es su voluntad. No sé qué es lo que quiera hacer. Las PASO no sirven para direccionar dirigentes. Es una encuesta grande. Antes de las PASO hay que tener un criterio de selección de candidatos”, señaló. García se manifestó entonces:García se manifestó, de esta manera, en la misma línea que la que expuso este lunes Máximo Kirchner durante una entrevista, cuando dijo queA un nivel más general, la exministra de Gobierno bonaerense aseguró que la propuesta del oficialismo el año que viene no puede ser únicamente la de ocupar el espacio opositor a la derechas”, señaló García.En este sentido, consideró que “Massa está haciendo un enorme esfuerzo por equilibrar los números”, pero puntualizó quer”, indicó.Finalmente, García habló sobre el armado electoral al interior de la Provincia de Buenos Aires. Aseguró, en primer lugar, que”, comentó a continuación.A lo que añadió:”, concluyó.