El congreso del PJ bonaerense sesiona en Mar del Plata tras el discurso de Cristina Kirchner

El Partido Justicialista (PJ) de la provincia de Buenos Aires realiza este sábado un congreso partidario, con el objetivo de avanzar en el consenso de estrategias electorales para que el Frente de Todos consiga una victoria en las urnas el año próximo en el distrito con mayor relevancia electoral en el país.El cónclave partidariotras el discurso de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien aseguró ayer estar dispuesta a "hacer lo que tenga que hacer para que el pueblo recupere la alegría".Una frase que signará las discusiones con miras al 2023 en este congreso, donde la posibilidad de una candidatura presidencial de Fernández de Kirchner sobrevolará las deliberaciones.La reunión, que se realizará a puertas cerradas en el club Once Unidos -ubicado en la calle Tomás Falkner 5220 de la ciudad balnearia- tendrá como acto de cierre el discurso del presidente del PJ bonaerense,, quien será el único orador del evento, según adelantaron a Télam los organizadores.La sesión del órgano legislativo del PJ bonaerense, que preside el intendente de La Matanza Fernando Espinoza y conforman 800 congresales, tiene previsto, por lo que se estima que a las 18, inicie el acto de cierre.En el orden del día del congreso partidario, se encuentran cuestiones de formas en la designación de autoridades en el tribunal de disciplina, la comisión fiscalizadora y congresales nacionales; modificación de la carta orgánica; y aprobar las memorias, balances y gastos.A priori, los puntos incluidos en el temario no tienen ninguna objeción por parte de los diferentes sectores que componen el peronismo bonaerense, por lo que este cónclave cobra mayor importancia como encuentro corolario de varias reuniones, que se realizaron semanas atrás en la casa del gobernador Axel Kicillof junto a Máximo Kirchner, intendentes y referentes distritales.Así, un encuentro formal para cumplir con las normas electorales vigentes, será también una oportunidad para intentar avanzar en uno de los temas que más preocupa a los dirigentes peronistas de la provincia de Buenos Aires junto a otros gobernadores y funcionarios nacionales: lasEn las distintas reuniones en La Plata, se fueron gestando dos grandes coincidencias: la idea de impulsar la suspensión de las primarias abiertas y la posibilidad de una candidatura de Kicillof para su reelección.Si bien en el peronismo bonaerense existe un acuerdo mayoritario en los beneficios de la suspensión de las primarias abiertas, reconocen que la ligazón de las elecciones de la provincia de Buenos Aires con las de la Nación hilvana a la cuestión con la necesidad de una definición más amplia.Este marco lo graficó el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, en un encuentro con jóvenes en la Quinta de San Vicente al aseverar: “No tenemos los votos para sacar las PASO. Ni siquiera estamos todos convencidos en nuestro espacio de suspender las PASO”, sentenció.A raíz de esta situación, la iniciativa de hacer un contundente pronunciamiento por ahora está en stand by y hasta existe una posibilidad de que este punto no forme parte del debate a puertas cerradas de los congresales justicialistas que se dará hoy.En tanto, para hablar de candidaturas es “muy temprano” todavía, según interpretan desde el peronismo bonaerense, por lo que tampoco el PJ bonaerense adelantará una postura en ese sentido.Ante estos escollos aún no saldados sobre los temas electorales, el congreso partidario será influenciado por otros tres puntos: la victoria presidencial de Luiz Inácio Lula Da Silva; el 17° aniversario del ‘No al ALCA’ de la IV Cumbre de las Américas; y laocurrida ayer, en el cierre de un congreso de la UOM en la localidad bonaerense de Pilar.También se espera que el discurso del presidente del PJ bonaerense y conductor de La Cámpora gire en la cuestión económica y se profundice la campaña en redes contra las empresas formadoras de precios, bajo el hashtag #SiAumentanNoCompres.