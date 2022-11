Andrés 'Cuervo' Larroque: "El futuro es con Cristina y voy a trabajar para que ella sea candidata"

Tras el discurso de Cristina Kirchner durante el plenario de delegados de la UOM, el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, destacó este sábado que "lo que ella quiere es que el pueblo sea feliz"."No hay solución gremial sin solución política, es una consigna de Lorenzo Miguel y se linkea con la figura de Cristina", señaló el ministro por radio Diez en referencia a la frase que estaba en el escenario del acto.En ese sentido, agregó que se trata de "una frase histórica que se vincula con el presente, porque era muy fuerte verla a Cristina con esa frase atrás" y "los invitados hicimos chiste con que la solución política era Cristina".En esa línea, planteó que una postulación presidencial de la vicepresidenta "es lo que pide la gente por un lado" y "también lo que genera confianza porque Cristina es sinónimo de garantía"., destacó el ministro y agregó: "Lo principal es para qué, qué queremos hacer, cómo salimos de esta situación, cómo comprometemos a la mayor cantidad de sectores posible y hay que trabajar en ese rumbo".Consultado sobre su posición ante una eventual candidatura de la vicepresidenta, indicó:Larroque sostuvo que "no es algo fácil ni espontaneo, ni que signifique una solución al que todos debemos sentarnos en un sillón para ver qué pasa" y manifestó que "ella está pasando un momento difícil, no sólo por el intento de magnicidio, es una ciudadana que no es igual ante la ley porque para ella la Constitución es distinta y la mirada de la justicia la pone en un lugar inferior a cualquier otro ciudadano".Para el ministro, la expresidentay por eso destacó que la militancia debe "trabajar en ese sentido para generar las condiciones".Si bien reiteró que "nadie puede saber qué piensa Cristina y qué va a hacer", subrayó queConsultado sobre el lugar del radicalismo en el sistema político, consideró que la UCR es "fundamental en esta etapa" y que debe "recuperar el rol histórico desde una oposición constructiva o desde una oposición que se enmarca en el sistema democrático"."Ayer ella planteó que más allá de la candidatura lo importante es el para qué Cristina candidata o fulano candidato, eso habla de la necesidad de generar programa, de no desilusionar después o faltar a ese compromiso y hacerlo en un marco que trasciende la propia fuerza política, y habla de un acuerdo en defensa de la democracia y también en materia económica", destacó el ministro.Respecto de la posibilidad de un nuevo acuerdo con la UCR, destacó: "Ya lo hicimos y no fue una experiencia feliz en 2007 pero la crisis requería de la integración de todos los sectores políticos y que no había salvadores individuales" y señaló que "no funcionó en aquel momento pero hay que seguir intentando".Larroque planteó que "la crisis política es una crisis de representación" y sostuvo que "Cristina ha demostrado tener coraje de sobra y por eso mantiene su referencia, a pesar del momento que atravesamos"."El futuro pasa por qué dirigentes se animan a representar, aunque eso tenga un costo porque no fue casualidad que le gatillaran a Cristina un arma en la cabeza, son años de hostigamiento por no ceder en el compromiso con la ciudadanía que es representar", agregó Larroque.Y apuntó que "hay sectores que juegan a seguro y que no tienen la convicción de acompañar en las buenas y en las malas, y para tomar los riesgos que implica el desafío de representar".