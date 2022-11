Los salarios subieron 6,7% en septiembre y le ganaron a la inflación

El Índice de salarios registró un incrementó de 6,7% en septiembre y del 78,7% interanual, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). De esta manera, le ganaron a la inflación en el noveno mes del año (6,2%) pero quedaron por abajo de la suba de precios en el acumulado del año (83%).El crecimiento mensual se debe a aumentos de 5,8% en el sector privado registrado, 7,7% en el sector público y 8% en el sector privado no registrado, detalló el organismo de estadísticas oficial. A contramano de lo que sucedió en los últimos meses, el empuje provino del sector informal y no del privado ni del ámbito público.En términos interanuales, el Índice de salarios mostró una suba de 78,7%, como consecuencia de incrementos del 80,2% en el sector privado registrado, 78,2% en el sector público y 74,9% en el sector privado no registrado.Cabe recordar que la inflación de septiembre fue del 6,2%, según lo informado por INDEC, que mide la evolución de los precios todos los meses.