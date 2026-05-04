Milei viaja a Estados Unidos en busca de dólares mientras ajusta en casa

El presidente Javier Milei vuelve a subirse a un avión rumbo a Estados Unidos con el objetivo de seducir inversores internacionales, en una gira que contrasta con el ajuste que atraviesa la economía argentina. La visita incluye encuentros con referentes del mundo financiero y tecnológico, además de una disertación en la conferencia anual del Instituto Milken.

Ya en suelo estadounidense, Milei mantendrá una reunión con el titular del Instituto, Michael Milken, y luego encabezará un encuentro con ejecutivos de alto nivel. En ese ámbito, el Gobierno apuesta a mostrar las reformas estructurales impulsadas como un atractivo para el desembarco de capitales, pese a las tensiones sociales que generan en el plano interno.La participación central será su exposición en la 29° Conferencia Anual del Instituto Milken, un foro que reúne a referentes globales de las finanzas, la tecnología y las políticas públicas. Según la entidad organizadora, el evento busca debatir cómo transformar las disrupciones recientes en soluciones sostenibles, en un contexto internacional atravesado por la incertidumbre.La comitiva oficial tiene previsto regresar a la Argentina esa misma noche, en una visita relámpago que vuelve a poner el foco en la estrategia del Gobierno: priorizar la llegada de inversiones extranjeras mientras la situación económica doméstica sigue marcada por el ajuste y la caída del poder adquisitivo.