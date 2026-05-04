04.05.2026 / POLÉMICA

Milei viaja a Estados Unidos en busca de dólares mientras ajusta en casa

El presidente emprende su cuarto viaje del año a la potencia del norte con reuniones con empresarios y una exposición en el Instituto Milken, en medio de la crisis económica local.



El presidente Javier Milei vuelve a subirse a un avión rumbo a Estados Unidos con el objetivo de seducir inversores internacionales, en una gira que contrasta con el ajuste que atraviesa la economía argentina. La visita incluye encuentros con referentes del mundo financiero y tecnológico, además de una disertación en la conferencia anual del Instituto Milken.

El mandatario partirá este martes hacia Los Ángeles acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el canciller Pablo Quirno y el embajador en Washington, Alec Oxenford. Se trata del cuarto viaje del jefe de Estado al país norteamericano en lo que va del año, en una agenda marcada por la búsqueda de respaldo externo.

Ya en suelo estadounidense, Milei mantendrá una reunión con el titular del Instituto, Michael Milken, y luego encabezará un encuentro con ejecutivos de alto nivel. En ese ámbito, el Gobierno apuesta a mostrar las reformas estructurales impulsadas como un atractivo para el desembarco de capitales, pese a las tensiones sociales que generan en el plano interno.

La participación central será su exposición en la 29° Conferencia Anual del Instituto Milken, un foro que reúne a referentes globales de las finanzas, la tecnología y las políticas públicas. Según la entidad organizadora, el evento busca debatir cómo transformar las disrupciones recientes en soluciones sostenibles, en un contexto internacional atravesado por la incertidumbre.

La comitiva oficial tiene previsto regresar a la Argentina esa misma noche, en una visita relámpago que vuelve a poner el foco en la estrategia del Gobierno: priorizar la llegada de inversiones extranjeras mientras la situación económica doméstica sigue marcada por el ajuste y la caída del poder adquisitivo.

Lo más leído

1

Milei habría financiado operación de desinformación en Honduras: qué revelan los audios

2

Feriado 1 de mayo 2026: qué se conmemora y cómo queda el calendario

3

Magis TV, Fútbol Libre, Xuper TV y Pelota Libre: dónde ver gratis Boca, River, Independiente, Racing, series y películas

4

Causa Cuadernos: 27 imputados denuncian aprietes de Stornelli y Bonadio para incriminar a Cristina Kirchner

5

iPhone 18 Pro: cuándo se lanza y qué se espera del nuevo modelo

Más notas de este tema

Cerró una histórica fábrica de calzados en Córdoba y despidió a 40 empleados sin indemnización

04/05/2026 - CRISIS ECONÓMICA

Cerró una histórica fábrica de calzados en Córdoba y despidió a 40 empleados sin indemnización

El dólar rebota y cruza los $1.400 mientras el mercado mira con cautela el segundo semestre

04/05/2026 - MERCADO CAMBIARIO

El dólar rebota y cruza los $1.400 mientras el mercado mira con cautela el segundo semestre

Fin de semana largo: el turismo cayó un 8% frente a 2025 y disminuyó el gasto por visitante

04/05/2026 - Economía

Fin de semana largo: el turismo cayó un 8% frente a 2025 y disminuyó el gasto por visitante

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.