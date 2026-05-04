El dólar rebota y cruza los $1.400 mientras el mercado mira con cautela el segundo semestre

El dólar mayorista subió $11,5 hasta los $1.402,5, en una jornada marcada por la reactivación del mercado tras el feriado. A pesar del avance, la cotización se mantuvo lejos del techo de la banda cambiaria, ampliando la brecha al 22%. En paralelo, los contratos de futuros registraron subas generalizadas y proyectaron un tipo de cambio de $1.631 hacia diciembre.

Desde el mercado advirtieron que persiste la tensión entre instrumentos en pesos y dolarización. El economista Gustavo Ber señaló que los operadores siguen de cerca las tasas reales negativas de corto plazo, en un escenario donde la apreciación cambiaria reciente genera dudas entre los ahorristas sobre el mejor posicionamiento.El principal sostén del esquema cambiario continúa siendo la fuerte oferta de divisas. En lo que va del año, el Banco Central acumuló compras por casi u$s7.000 millones, impulsado por una liquidación agroexportadora en niveles elevados. Solo en abril ingresaron más de u$s10.000 millones, lo que permitió al organismo captar cerca del 28% de ese flujo.