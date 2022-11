Espinoza entregó tres mil pensiones para personas con discapacidad en La Matanza

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, entregó este miércoles 750 nuevas pensiones para personas con discapacidad en el Polideportivo Perón de González Catán junto con el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Fernando Galarraga, y la directora nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas de esa institución, Paula Martínez.En el acto, Espinoza expresó: “Estamos muy felices de poder hacer realidad estos derechos, porque es un derecho de la gente acceder a su pensión por discapacidad, y agregó: “Vamos a seguir trabajando incansablemente para que toda familia que necesite su pensión, la tenga. Estos son hechos concretos de justicia social y de inclusión”.Cabe destacar que durante los cuatro años del gobierno anterior no se produjo la entrega de una sola pensión por discapacidad en todo el distrito. Luego del trabajo articulado del Municipio con la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ya se entregaron más de 3000 pensiones por discapacidad en La Matanza.Por su parte, Galarraga explicó: “La pensión no contributiva es un recurso importante para muchas personas con discapacidad que están excluidas del mercado laboral o que, por su condición de salud, tienen una imposibilidad de trabajar en las oportunidades que hoy existen en el mercado”.“Junto con el intendente concluimos un proceso que tuvo que ver con acompañar a las personas en la tramitación y complementarnos entre el gobierno local y la Agencia para llegar a las personas que lo necesitan”, destacó.“Había muchas pensiones detenidas por parte de la gestión anterior que a su vez retrasaron nuestra gestión. Trabajamos fuertemente, y a pesar de la pandemia, llegamos a este día donde podemos contar la pensión número 3 mil”, afirmó Martínez.Con esta pensión, las personas también acceden a la cobertura en medicamentos, a la atención en salud, y en el caso de quienes no pueden trabajar, a un ingreso mensual.