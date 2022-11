Espert denunció a Cristina por el lugar que disputa JXC en el Consejo y le "diagnosticó" una enfermedad

Esta cita de Cafiero de 1994 es EL perfil psicoanalítico de CFK...y de algunos políticos argentinos. pic.twitter.com/Ai7rzhc9b2 — José Luis Espert (@jlespert) November 17, 2022

En línea con Juntos por el Cambio, el diputado nacional de Avanza Libertad José Luis Espert denunció penalmente a la vicepresidenta y titular del Senado, Cristina Kirchner , por designar al senador Martín Doñate como consejero de la Magistratura en lugar de Luis Juez, a quien la Corte Suprema buscó promover a través de un fallo que desconoció la autoridad de la Cámara alta para determinar su propio reglamento."Hoy presenté una denuncia penal contra CFK y los senadores que ayer atentaron contra la democracia (art. 36 CN). El delito es el de desobediencia agravada (art. 230 inc. 2 CP) por desconocer un fallo de la CSJN", escribió el legislador liberal a través de sus redes sociales.Según Espert, lo que hizo CFK es desconocer el fallo de la Corte por el cual hizo lugar al amparo que promovió el senador de Juntos por el Cambio Juez y removió a Doñate del Consejo de la Magistratura.La presentación judicial también alcanza a todos los senadores que votaron en positivo ayer: Guillermo Andrada, Daniel Basusuan, Eugenia Catalfamo, Maurice Closs, Anabel Fernández Sagasti, Silvina García Larraburu, Nora Giménez, María Teresa González, Ricardo Guerra, Carlos Linares, Cristina López Valdeverde, Sandra Mendoza, Gerardo Montenegro, José Emilio Neder, Silvia Estela Sapag, Guillermo Snopek, Magdalena Solari Quintana, Lucia Belén Corpacci, Juliana Di Tulio, Claudio Doñate, Maria Eugenia Dure, Carlos Espínola, Ana María Ianni, Edgardo Kueider, Sergio Leavy, Marcelo Lewandoski, Oscar Parrilli, María Inés Pilatti Vergara, Mariano Recalde, Antonio Rodas, Adolfo Rodríguez Saa, Matias Rodriguez, José Rubén Uñac, María Clara Vega, Alberto Weretilnek y Pablo Rubén Yedin., escribió Espert en su denuncia.El economista también dijo que a quienes denunció "mediante el ardid y las maniobras descriptas impidieron la ejecución -en primer termino- de la resolución de la Corte Suprema de Justicia y, la actitud asumida por parte de los 37 Senadores en violar la normativa vigente (ley 24.937), frente a una rara interpretación de la regla":, enfatizó, y agregó que “el acto de la Presidente Provisional del Senado de la Nación, Claudia Ledesma Abdala y el insólito y carente de sustento constitucional procedimiento posterior que se analiza, constituyen -sin duda alguna- actos de fuerza y rebeldía contra el orden institucional y el sistema democrático, que la Constitución reputa como insanablemente nulos”.Al mejor estilo, Espert, quien quiere ser candidato a gobernador bonaerense y que está rodeado de rumores que lo acercan a JXC, se animó a usar una frase dede hace más de 20 años para diagnosticarle una enfermedad psiaquátrica a Cristina."Esta cita de Cafiero de 1994 es EL perfil psicoanalítico de CFK...y de algunos políticos argentinos", agregó Espert al hilo de Twitter en el que anunció su denuncia penal.En el fragmento que adjuntó, se lee quey luego agrega queEn primer lugar, mencionay luego, para terminar, Espert le diagnostica a la ex presidentaTras realizarse el sorteo la la denuncia de Espert para convertirla en una causa a ser delimitada por la Justicia,"Su traducción de la Constitución es un atentado a la democracia. No puede ser que Cristina Kirchner llegue al punto de atentar a la democracia con tal de quedar libre de culpa y cargo de todas las causas que la involucran. Es de una gravedad extrema lo que esta ocurriendo en Argentina, y eso es lo que estamos denunciando penalmente", le dijo el legislador liberal a Infobae.