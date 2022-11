"Háganse cargo": Grabois cruzó a Acuña por la educación pública en CABA

#Video | Juan Grabois apuntó contra la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, en el marco del debate “Argentinos por la educación”.



El referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos y de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, Juan Grabois, cruzó a la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, por la situación de la educación pública en la Ciudad de Buenos Aires.En el marco de un encuentro organizado por "Argentinos por la Educación", Grabois planteó que cada vez se está avanzando a un modelo "más excluyente" en la educación y enumeró todos los puntos que funcionan mal en CABA, exponiendo a Acuña por la reducción del presupuesto educativo año tras año en "la ciudad más rica del país".Grabois marcó que la lucha y movilización en el ámbito de la educación se da para por cuatro problemas puntuales:"Si estás con la panza vacía no vas a poder aprender. Cualquiera que manda a un hijo en un secundario público sabe que le dan un sanguchito de porquería en una ciudad en donde deberían comer como reyes", expresó el dirigente sobre el primer punto de su listado.Luego, con respecto a la infraestructura, marcó que en la zona sur de la Ciudad está mucho peor que en otros puntos y habló de la situación particular de sus hijos: "En la escuela de mis hijos que va en Zona Norte, faltan tres puertas de baños. Los pibes tienen que mear con la puerta abierta".Con respecto a la participación, le consultó a Acuña: "No hay que tener tanto miedo a lo que dicen los pibes y los padres. Si fue bueno para la pandemia, si ahí estaba bien luchar, ¿Por qué está mal luchar ahora?.Sobre el presupuesto, Grabois admitió que "magia no se hace": "La ley dice 6% del PBI y en Argentina tenemos menos del 5%.".Acuña interrumpió su exposición y negó la certeza de los datos de Grabois. Pero el dirigente mantuvo su postura y agregó: "En infraestructura escolar es 1/4 de lo que se gasta en publicidad y se caen los techos en las escuelas"."Eso que pasa en Ciudad de Buenos Aires, que es bochornoso, es igual que en resto del país. Y yo escucho a los ministros, a Acuña y a todos los demás, y parecen comentaristas", afirmó Grabois y apuntó directamente contra la ministra porteña por responsabilzar a "los que no se esfuerzan, no tienen mérito y no se exigen"."La gente de los 5500 barrios populares de Argentina se rompen el alma para llevar el pibe a la escuela, los pibes quieren laburar y ¿Quiénes son los que no tienen mérito? Para mí son los funcionarios. No veo que la exigencia que le exigen a otro la apliquen los funcionarios.", expresó mientras Acuña escuchaba cabizbaja.