Crecen las críticas a Macron por el costo de sus viajes a Qatar y su actitud "ridícula" con Mbappé en la final del Mundial

Los viajes del presidente francés, Emmanuel Macron, a los partidos de las semifinales y la final de la Copa Mundial para ver a la Selección francesa en Qatar le costaron a los contribuyentes más de 500.000 o “31 años de salario mínimo”, según denunció el periodico Point.“Los vuelos de Emmanuel Macron al Mundial de Qatar para asistir a las semifinales con Marruecos y la final con Argentina costaron a los contribuyentes unos 501.000 euros, o 31 años de salario mínimo”, estimó el diario.Según los autores del artículo, el cálculo se realizó partiendo de los datos de la comisión de auditoría del Palacio del Elíseo sobre el costo de los vuelos del presidente en los aviones Airbus 330, en el que voló el mandatario, y el Falcon 7X, en el que viajó su escolta, informó la agencia de noticias Sputnik. El medio utilizó datos de 2019, sin tomar en cuenta el aumento de los precios y la inflación, según los cuales uEs un símbolo catastrófico en el momento en que se celebra la COP15 en Montreal”, resaltó además el medio.Es que previamente diferentes ONGs climáticas habían criticado al Presidente frances quien, si bien hizo de la lucha contra el cambio climático parte de su campaña presidencial, prefirió asistir a la Copa Mundial de Qatar en lugar de viajar a la conferencia de la ONU sobre el cambio climático (COP15) que se celebra hasta este lunes en Canadá.La oposición francesa criticó duramente al mandatario francés por el consuelo que le propició al goleador Kylian Mbappé después de que Francia perdiera por penales (4-2) una final épica contra la selección argentina que, liderada por Lionel Messi ganó la tercera copa del mundo., luego la presidencia francesa compartió un video en las redes sociales donde se ve a Macron pronunciando un discurso acompañado de gestos con las manos, al lado del entrenador nacional Didier Deschamps.“No hay que politizar el deporte”, ironizó en Twitter el diputado de la Francia Insumisa (izquierda), Manuel Bompard, burlándose de la frase pronunciada por el propio Macron al inicio del Mundial. Mientras que el vicepresidente de Agrupación Nacional (AN, extrema derecha) Sebastien Chenu sostuvo que fue una actitud “totalmente ridícula”., lanzó este lunes en la cadena LCI Chenu.El primer secretario del Partido Socialista Olivier Faure, como otros diputados de izquierda, compartió un artículo de la revista deportiva So Foot llamado «Macron, fuera de juego en todos los aspectos». El editorial critica la actitud pública del presidente durante el Mundial, especialmente las imágenes de Macron tratando de consolar a Kylian Mbappé que «parece apenas escucharle».«Molestia», tuiteó por su parte la diputada del partido Europa Ecología Los Verdes Sandrine Rousseau, hacia la actitud del jefe de Estado. «Emmanuel Macron, campeón del mundo de la vergüenza», insistió el ecologista Benjamin Lucas.El presidente Alberto Fernández aclaró el sábado, un día antes de la final que no viajaría a Qatar. "Como millones de compatriotas, disfrutaré la Final de la Copa del Mundo en casa. Viviré este momento fantástico como hasta ahora, junto a mi gente. En la cancha van a estar los mejores de los nuestros y en la tribuna una gloriosa hinchada", indicó el mandatario a través de su cuenta de Twitter.Y añadió: "Además,", junto a una foto de la victoria de la Selección albiceleste contra Croacia en la semifinal.Previo al mensaje incluso la portavoz presidencial sostuvo similar a los dichos del Presidente francés: "Fútbol y política no se mezclan. No nos interesa mezclar, tiene que disfrutarlo la ciudadanía”. Y agregó: “El Presidente tiene buena relación con Emmanuel Macron y han intercambiando chats previamente, pero no hay ninguna decisión tomada", aunque finalmente Alberto decidió no viajar.