Si bien no hubo definiciones oficiales luego del Zoom, trascendió que los funcionarios acordaron apoyar a D’Alessandro y que el jefe de Gobierno descartó pedirle la renuncia al ministro

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, encabezó en forma virtual desde Villa la Angostura una reunión para analizar la nueva filtración de chats del ministro de Seguridad, Marcelo D’Alessandro y qué hacer, según trascendió, descartó pedirle la renuncia y acordaron darle su apoyo.Entre los funcionarios que fueron convocados al encuentro estuvieron-jefe de Gabinete- y los secretarios e integrantes de la mesa de decisiones de Rodríguez Larreta,. También se conectaron al zoom-recientemente incorporada al equipo-,, según anticiparon fuentes oficiales a Infobae.El funcionario asegura que es víctima de una operación de inteligencia y que los diálogos que se habrían filtrado de su teléfono celular son falsos. Además, analiza presentar denuncias penales contra los dirigentes kirchneristas que lo acusaron.. “Vamos a ir a fondo para desentrañar esta operación nefasta”, comunicaron al unísono. El propio Rodríguez Larreta se habría comunicado esta mañana con el ministro para reiterarle su apoyo y dejarle en claro que no le soltaría la mano, como no lo hizo con los chats y el viaje a Lago Escondido.D’Alessandro dice que tiene pruebas para demostrar que los chats son falsos y nosotros le vamos a dar la posibilidad de que se defienda”, sostuvieron desde el entorno larretista a Infobae.El jueves se filtraron conversaciones del ministro de Seguridad porteño con distintas personas, entre ellas,ex número dos de la AFI, yempresa de acarreo contratada por la Ciudad de Buenos Aires.Entre los intercambios de mensajes hablan del “fallo Robles”, como apodaron al fallo de la Corte que se conocería más tarde -el pasado 21 de diciembre- y que terminaría inclinando la balanza a favor de la ciudad de Buenos Aires en la disputa con la Casa Rosada por la coparticipación.D’Alessandro y Violante, el empresario que maneja Dakota, la concesionaria de las grúas y las playas de estacionamiento de Buenos Aires, también mantuvieron intercambios en 2019 y 2020.Entre otras cosas, Violante le pregunta al ministro porteño si le “da para proponerle negocios a Horacio”, en supuesta referencia a Rodríguez Larreta. Frente al interrogante, D’Alessandro responde de manera afirmativa. En otro chat, el empresario de Dakota habla de “juntar verdes” y de supuestos sobres con dinero.Por otra parte, también hay intercambios de mensajes entre D’Alessandro y Majdalani, ex subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia, coordinando distintas acciones. Entre otras cosas, Majdalani, que llama “pendex” al ministro porteño, le sugiere “no poner el cuerpito cuando pasan las balas”., desde los que senadores y diputados del Frente de Todos remarcaron que "la promiscuidad de los intercambios entre D'Alessandro y Robles reflejan la podredumbre existente en los vínculos entre Larreta y Rosatti". Ahora queda esperar que Larreta se refiera oficialmente al asunto y que comunique qué decisión tomó respecto a la permanencia del ministro de Seguridad porteño.