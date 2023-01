Rossi denunció a Clarín y La Nación por la operación opositora contra la AFI para proteger a la Corte y D´Alessandro

el titular de la AFI, Agustín Rossi, presentó una denuncia penal contra Clarín, La Nación y los periodistas que difundieron información confidencial y acusaron al Gobierno por la supuesta existencia de una "mesa militar de espionaje" en la organización.

En medio del escándalo de los chats comprometedores del ministro de Seguridad porteño,, y la posterior acusación de espionaje al oficialismo,El funcionario explicó en una entrevista que brindó a C5N que presentaría este miércoles ante la Justicia unaantes porque son quienes escribieron artículos que acusaban a la AFI de un entramado en el que también vinculaban al ex titular del Ejército César Milani."Recién vengo de la AFI y firmé la denuncia. Estamos denunciando a (Joaquín) Morales Solá, a (Daniel) Santoro, a La Nación y Clarín por publicar nombres de agentes de inteligencia,", explicó Rossi en referencia a la presentación que hizo la AFI el 20 de diciembre ante la Bicameral de Inteligencia del Congreso como respuesta a un pedido de informes de Juntos por el Cambio.Para el interventor de la AFI, la respuesta de ese informe fue replicada en los artículos publicados esta semana y eso es algo que está prohibido por ley."Morales Solá desde La Nación y Santoro desde Clarín se tiraron sobre la granada y empezaron a hacer un ataque a la AFI y a mi persona. Las respuestas del informe están protegidas por la Ley de Inteligencia", insistió el funcionario.Ante la consulta de si la denuncia podría dar lugar a una interpretación de ataque a la libertad de expresión Rossi respondió que los periodistas deberían saber que estaban publicando información protegida. "Me llega un requerimiento previo a navidad, trabajo para que los legisladores tengan la respuesta lo más rápido posible y se la dan al periodismo.", manifestó Rossi.El funcionario también subrayó que, además de difundir el nombre de agentes con identidad reservada, los periodistas dieron cuenta de información falsa porque el organismo ya había negado la existencia de una "mesa militar" en la AFI y de personal militar o la participación de César Milani.Consultado sobre la supuesta intervención de Milani, aseguró: "Personalmente no lo veo desde el día en que renunció como jefe del Ejército, en mayo del 2015".La oposición involucra a la AFI por un supuesto hackeo al teléfono de D´Alessandro a partir de esa "mesa militar". Durante la tarde del martes Rossi respondió: ""Mi respuesta es previa a que se conociera la segunda tanda de chats. Entonces, ¿por qué salieron ahora a tratar de poner el foco en la AFI? Salieron porque esta segunda tanda de chats involucra al presidente de la Corte", lanzó.