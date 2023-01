Se reúne la mesa nacional de JXC con la Corte, las internas y Brasil en agenda

En medio de escándalos judiciales y una interna que rompió con el acuerdo al que habían llegado en su último encuentro, finalmente este martes, tras dos meses sin verse,. Será una reunión por zoom a las 11 en la que deberán definir las líneas para este 2023 y la estrategia parlamentaria para llevar adelante durante el juicio político a la Corte.después de dos meses de parálisis producto de, según las explicaciones oficiales, agendas vinculadas a los cambios de reglas electorales en las provincias. Luego de ese encuentro, destinado a calmar las internas por las precandidaturas, quedaron en volver a reunirse 15 días después, en pleno Mundial Qatar, nunca se concretó. Luego acordaron para el 11 de diciembre, algo que quedó completamente trunco porque ese mismo día se llevó a cabo la sesión para reelegir autoridades en Diputados y avanzar con la creación de Universidades. Eso tampoco sucedió.El encuentro virtual de hoy tendrá como tema principal definir la estrategia para enfrentar, pero también podría incluirse el intento dealgo clave para quienes mostraron pretensiones de llegar al poder el 10 de diciembre y destacaron la necesidad de mantener una relación fluida con el país vecino. También se definirían ciertas línes paraque ya no están tan lejos.Respecto al juicio contra la Corte,. En ese ámbito se definirá si se admite o no el tratamiento de la iniciativa y la votación es por mayoría simple (la mitad más uno): el oficialismo cuenta con 16 miembros en la comisión; Juntos por el Cambio tiene 14 y el restante es Alejandro “Topo” Rodríguez, del Interbloque Federal. En principio a Gobierno todavía le falta conseguir votos.De la reunión participarán, según confirmaron a El Destape,, jefe del bloque PRO en Diputados;, su par del radicalismo; los dirigentes de la Coalición Cívica(diputado y presidente del partido) y J, titular de la bancada en la Cámara Baja. Por su parte,, aunque está de vacaciones, también está previsto que participe del Zoom.Tambiénse sumará al encuentro aún de vacaciones en Brasil, según explicaron ella fue la que decidió convocar a la reunión. También estará presentey haría lo mismo, titular de la UCR. Pese a las consultasEl ex presidente presentará su libro este jueves en La Normandina, ubicada en la Av. Patricio Peralta Ramos 5050 de Mar del Plata, con presencia de la prensa para cubrir el primer gran evento que liderará en 2023.Otro tema que probablemente se sume a la reuniónDurante la toma de los edificios de los tres Poderes del Estado del país vecino, hubo muchos pronunciamientos de parte de la oposición con posturas muy claras y diferenciadas.en líneas generales,Desde el seno del radicalismo hubo planteos claros sobre la necesidad de expresarse y condenar lo sucedido, por la historia propia del partido. Incluso cuestionaron a sus socios del PRO el intento de aprovechar la situación de Brasil para buscar fomentar la grieta en Argentina. “Una burrada”.Sin embargo, según le aseguraron a El Destape, no hubo un intento de coordinar una respuesta global de la alianza al intento de golpe, por lo tanto no hubo espacio para discusiones intra-coalición. Los mensajes de Bullrich y de Macri se leyeron como parte del repudio.Por otro lado,mientras que son 14 las provincias que decidieron adelantar las elecciones.En Juntos por el Cambio se aprobó el año pasado un reglamento electoral en el que definieron que aquellas provincias en donde no haya PASO los referentes provinciales decidirán -con intervención de los referentes de los partidos nacionales- “el mecanismo más idóneo” que posiblemente sean encuestas electorales. Pero de no lograr un acuerdo se realizará una interna abierta en la que podrán votar sólo los afiliados de los partidos que integran Juntos por el Cambio -o la denominación equivalente de cada provincia- y los ciudadanos que no están afiliados a ningún partido.Por lo que lTodavíasi se presenta o no para competir por una segunda presidencia.