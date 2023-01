Schiaretti y Urtubey lanzaron un espacio "por fuera de la grieta" y competirán en las elecciones presidenciales

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y el exgobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, lanzaron un espacio "por fuera de la grieta" y competirán en las elecciones presidenciales.A través de un comunicado, expresaron su decisión de ser candidatos a presidente y competir dentro de ese nuevo espacio, incluyendo a quienes quieran integrar esa propuestaEn ese sentido, destacaron que no van a ir "a ninguna PASO con el Kirchnerismo"., subrayaron.El futuro político del gobernador cordobés era una incógnita hasta ahora ya que no puede ser reelecto en su provincia, donde propone a Martín Llaryora para sucederlo. Durante el 2022 mantuvo reuniones con distintos referentes de Juntos por el Cambio, como. Con el neurólogo, se especuló con una posible fórmula presidencial, pero nunca hubo una confirmación oficial.A mediados del año pasado, cuando Manes mantenía números auspiciosos en las encuestas, Schiaretti lo invitó en reiteradas oportunidades para reunirse en su provincia. Los dos coincidían en la necesidad de superar la dicotomía Cristina Kirchner-Mauricio Macri y en crear una “nueva mayoría” que incluya otros espacios. Esa alianza perdió fuerza luego de que el neurólogo bajara su perfil mediático a raíz de las críticas que lanzó a Mauricio Macri.No es la primera vez que Schiaretti y Urtubey intentan armar un espacio por fuera de la grieta. En 2019, junto con Sergio Massa y Miguel Ángel Pichetto, integraban, un espacio con los mismos objetivos que anuncian hoy pero que terminó frustrado cuando el tigrense se sumó al Frente de Todos.El 18 de mayo de 2019 Cristina Kirchner marcó el principio del fin de Alternativa Federal. Ese sábado por la mañana comunicó que integraría la fórmula presidencial de su espacio pero competiría como candidata a vicepresidenta. El primer lugar sería para Alberto Fernández. En ese esenario, los gobernadores que habían integrado el esquema anti kirchnerista se alinearon en forma inmediata, felicitaron a la ex presidenta por el gesto político de dar un paso hacia atrás y convocaron a la unidad de todo el peronismo.Cuatro días después del anuncio de la fórmula presidencial del FdT, estaba prevista una cumbre entre Massa, Urtubey, Pichetto, Schiaretti, Lavagna, Lifschitz y Stolbizer. Negociaron un cónclave para acordar un proyecto común. La negociación se cayó menos de 24 horas después de haberse cerrado. El foco del conflicto esta vez fueLos fundadores de Alternativa Federal, de los cuales tres eran precandidatos presidenciales, querían dar por cerrada la discusión por la forma de elegir los candidatos. Ellos habían acordado utilizar el mecanismo de las PASO y Lavagna quería acordar una fórmula por consenso. La fricción que generó esa discusión hizo volar por los aires lo que quedaba de la tercera fuerza. A partir de ese momento el ex ministro de Economía dio por cerrada la negociación con la fuerza federal y se abocó a trabajar en su propia candidatura.