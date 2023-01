Sergio Massa: El Fondo no está cumpliendo con la Argentina

adelantó que en "estos días va a convocar a la Mesa de Enlace" para "plantear un seguimiento a lo largo de los próximos 90 días, región por región, los mapas satelitales de lluvias, de humedad de suelo, sector por sector, y comparando caída de rentabilidad 2022 contra 2023".

El ministro de Economía, criticó quey remarcó que el organismo Internacional debe revisar cómo van a compensar a los países que pagaron el costo de la guerra con su economía. Además. Es un problema a resolver”, subrayó Massa en una entrevista que brindó a Infobae.El Gobierno estima los costos de la guerra en Ucrania para la economía argentina en unossegún señaló durante la cumbre del G20 el canciller Santiago Cafiero.En diciembre, el FMI aprobó el cumplimiento de las metas fiscales y monetarias renegociadas en 2022 con Argentina, que cerró el año con 94,8% de inflación, aunque el crecimiento fue del 5% en 2022. Se estima que las metas de la cuarta revisión ya están alcanzadas, aunque la aprobación se dará recién el mes próximo.En ese sentido, el titular del Palacio de Hacienda insistió en que, con el presidente Alberto Fernández y la directora Kristalina Georgieva, junto con la subdirectora gerente Gita Gopinath."Yo lo planteé en la reunión del Comité de Desarrollo y en la reunión de ministros del G20. Lo planteé cara a cara con Georgieva y (el titular del Banco Mundial, David) Malpass y la verdad es que Argentina cumplió su programa, pero el Fondo no está cumpliendo con la Argentina”, señaló.En este marco, consultado sobre si tiene pensado alguna decisión, alguna medida o establecer alguna vía de negociación extra, aclaró: "Nosotros tenemos una negociación permanente con el Fondo y tenemos vías de comunicación permanente y en ese ida y vuelta, vamos a ir definiéndolo".El ministro recordó que el acuerdo con el FMI es un entendimiento que "se va actualizando cada tres meses" y señaló: “Es una negociación inteligente, en la que nosotros ponemos sobre la mesa cuáles son las necesidades que tiene la Argentina, porque el programa es de Argentina, no del Fondo" que solo define "si se cumplen o no los objetivos y si eso pone en riesgo su posibilidad de cobrar, nada más".En ese mismo marco, Massa atribuyó los actuales problemas de deuda de Argentina al préstamo contraído con el FMI por el anterior Gobierno: "Es una bomba que hay que administrar y que limitó la capacidad de crecimiento..."."Nuestro principal objetivo es bajar la inflación sin congelar la economía, porque la paz de los cementerios no le sirve a nadie", en alusión a las críticas de economistas opositores que exigen un mayor ajuste fiscal.Por otro lado, el ministro de Economía se refirió a las sequías que están afectando a todo el territorio nacional yRespecto a, detalló que "se hablaba de que la cosecha iba a rondar entre los 9 y los 11 millones y el SISA,ni en términos económicos, ni en términos de abastecimiento de mercado interno". Y agregó: "El trigo en las harinas, en los farináceos, en los alimentos vinculados a cadena de valor del trigo tiene impacto".Mientras que de, admitió que "de segunda está claro que tenemos un problema de humedad de suelo en algunas regiones" y sostuvo que le gustaría "seguir día a día el mapa de lluvias"."Más allá del tema de las exportaciones, lo primero que hay que mirar es el daño a los productores argentinos. Vamos a sentarnos a la mesa con la Mesa de Enlace: mapa de lluvias, mapa satelital de humedad de suelos y, región por región, sector por sector y economía por economía", insistióY añadió: ", vamos a tomar algunas medidas vinculadas a mejorar la competitividad de las economías regionales".En este marco, al ser consultado sobre si eso implicaría tocar retenciones, sostuvo: "Cuando anuncio, anuncio. Mientras tanto le cuento conceptualmente hacia dónde vamos".