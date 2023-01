Juicio por Fernando Báez Sosa: Guarino describió el ataque, reconoció a los rugbiers y los complicó

"Veo que cerca mío, en la barra, están Maximo Thomsen y Matías Benicelli discutiendo con uno dos chicos. Después me entero que fue porque les habían tirado un vaso, no sé. Después de eso hay una avalancha de gente, me caigo a la pista y se hace una ronda gigante y veo como estan sacado a Máximo y a los otros del boliche. Ahí pensé: ´No me voy a quedar solo, a mi nadie me saca` y me voy”

veo a Máximo Thomsen y a un chico tirado en el piso que después me entero de quién era

En el marco del juicio oral por el asesinato deen Dolores, llegó el turno finalmente de la declaración como testigo de, uno de los dos rugbiers que estuvieron detenidos por el crimen en un principio pero que luego fueron sobreseídos.Interrogado en primer lugar por Fernando Burlando, abogado de la familia del joven asesinado, Guarino describió sus recuerdos del 18 de enero de 2020, el día del crimen. "Nos levantamos tarde porque el dia anterior habíamos salido y habia mucha gente en Le Brique, por lo que no pudimos salir. Igual nos acostamos tarde, así que nos levantamos tarde y fuimos a la playa. De ahí volvimos a la casa, nos cambiamos, nos bañamos, nos preparamos y yo he hablado con una compañera de colegio, que hacían una previa. Entonces los invité a los chicos”, comenzó.Relató que asistieron a esa "previa" y que luego se dirigieron hacia Le Brique, boliche que estaba "muy lleno de gente". Describió como "normal" al desarrollo de la noche, y recordó que antes de la pelea dentro del local él estaba "parado en las escaleras de la pista de abajo”., dijo Guarino, que luego tuvo que aclarar que se enteró de que la discusión se habría iniciado por una bebida derramada “por los medios” y que “no” lo habló con sus compañeros.Según publicó Infobae, también fue interpelado acerca del momento en que Thomsen y otros fueron echados del boliche. “Vi un poco y después caí en la pista. Cuando me levanté ya se los estaban llevando, no sé si ellos habían decidido salir. No vi cómo los sacaban, vi videos después. Yo salgo por decisión propia. Un poco mas tarde que ellos... A mí nadie me saca”, contó.En ese punto, contó qué vio afuera de Le Brique y complicó a varios de sus entonces amigos rugbiers., dijo."Yo imaginé que iban a pelearse de vuelta y no lo podía creer. Por lo que yo miro, veo (que) a todos los otros los perdí y. Me lo entero al otro día y cuando vi eso no lo podía creer me enojé muchísimo y me fui”, agregó, ubicando al joven cuya zapatilla está identificada por haber dejado marcas en la cabeza de Fernando.Guarino complicó también a los rugbiers en sentido de que confirmó que en esas mismas vacaciones ya "se habían peleado otras veces", e intentó despegarse de esos hechos, como mostraron chats que se conocieron en audiencias anteriores. "Yo había hablado con mi mamá y mi novia que si volvía a pasar yo me iba a volver de la vacaciones, por eso digo que no lo podía creer”, dijo.Ante un pregunta de Burlando, aseguró que no vio ningún golpe que le hayan dado a Fernando, pero dijo que “sintió vergüenza” al verlos entrar en una nueva pelea.Consultado acerca del momento posterior al crimen, Guarino dijo: “No los encuentro, ellos me encuentran llegando a la esquina, que luego los detiene la Policía en un supermercado... Yo iba caminando, los detuvo la Policía y como yo no había participado, seguí caminando. Seguía sin creer lo que estaba pasando, seguía enojado entonces no vi muchos”.Acerca de los "festejos" que se pudo ver a través de fotos y que se leyó en chats de los rugbiers, Guarino dijo no haber escuchado expresiones de ese tipo. "Iba como en la mía tratando de procesar todos esto, que se habían peleado. Yo ya había hablado con mi mamá y mi novia”, respondió, y dijo haber intentado "cortar todo tipo de relación" con los acusados luego de abandonar el penal de Dolores.Acerca de su relación anterior con estos, contó: “No con todos tenía una amistad íntima. Tenia mas amistad con Ciro y Luciano Pertossi”, siguió. De Máximo Thomsen dijo que jugaban juntos al rugby y que algunas veces, “nos juntábamos en alguna juntada. A Blas Cinalli lo conozco por lo mismo y porque iba a la misma escuela”.Tras estas palabras, se proyectó un video en la sala, con imágenes de la Avenida 3 de Villa Gesell, donde se ubica Le Brique, y Guarino fue invitado a señalar en la pantalla con un puntero ante preguntas de Burlando.En la secuencia, identificó en primer lugar a Lucas Pertossi porque previamente se vio "que estaba vestido así”. Luego señaló a Blas Cinalli. “Ese parece Blas”, dijo, antes de iniciar su alusión a Luciano Pertossi, a quien en principio dijo no ver allí.“A Luciano no lo veo”, afirmó. Luego marcó con el puntero láser y djjo: “Por el porte y la camisa, parece Enzo Comelli”. Y agregó: “No veo bien, pero este parece que tenía colita, como Mati Benicelli”.Según consignó Infobae, al ver a Guarino, los rugbiers conversaron entre ellos a cara descubierta. Hugo Tomei, defensor de los imputados, le pidió mas certezas sobre Blas Cinalli, a lo cual Guarino no respondió.El fiscal Juan Dávila le preguntó al testigo si se ubicaba a sí mismo en la escena, a lo cual respondió negativamente. En esa escena no pudo distinguir a Máximo Thomsen y a Ciro Pertossi.En un momento del video, que continuaban mostrándole, Guarino pidió al Tribunal N°1 una detención por la angustia que atravesaba. Luego, Burlando volvió a tomar la palabra y le pidió que marque la conducta de Luciano Pertossi en la secuencia.“¿Puede ser que se va? Está siguiendo a otros”, respondió el testigo, a lo que Burlando le replicó que "no, no hace eso", hecho que motivó que la jueza Claudia Castro le indicara al abogado que no direccione las respuestas.Interpelado por la jueza, Guarino volvió a mirar la secuencia y dijo sobre Luciano Pertossi: “Primero parece que se agacha, se levanta y después lo pierdo”. Ante una repregunta de Tomei, el testigo afirmó que le parecía que ese era el mencionado imputado "por la vestimenta”.Ante la proyección de una foto en la que él y los imputados están en un quincho, tomada de unos de los chats de Blas Cinalli en el grupo de WhatsApp “El Club del Azote”., le pidieron que describa a los que están en la foto: “Blas Cinalli, Alejo Milanesi, TIC -el llamado “rugbier número 11″- yo, Luciano y Ciro Pertossi, Enzo Comelli y él parece Máximo Thomsen”, dice Guarino y agrega: “Esa foto no me acuerdo en que momento la tomaron”.Burlando le preguntó, luego, por los audios de Lucas Pertossi donde asegura que Fernando “caducó” y dice que no lo recuerda. “En mi dispositivo debe estar, porque yo estoy en ese grupo, pero yo no lo escuché”, dice.“De esto no se cuenta nada a nadie”, se escucha en un audio reproducido en la sala tomado del grupo de WhatsApp que tenían los imputados. Guarino reconoció a aquella como la voz de Ciro Pertossi.