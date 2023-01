La declaración del rugbier N°11″: identificó a Thomsen y Pertossi

Tras la declaraciones Juan Guarino, el joven de Zárate señalado como el “rugbier número 11″ declaró ante las preguntas de Fernando Burlando. TIC era menor de edad al momento del hecho.

Consultado sobre el incidente fuera del boliche, expresó: “Recuerdo tener cerca a Máximo Thomsen y a Ciro (Pertossi). Había gritos por todos lados no sabía qué hacer. En un momento vi a alguien en el piso y ahí le pongo el brazo a Máximo en el pecho y lo tiro para atrás, yo no soy de pelearme, lo hice con intención de que no se pelee más. Hice eso y me miró, pero no puedo recordar si continuó. No recuerdo si pegaron, no estoy seguro, no vi bien”.

TIC dijo conocer a todos los imputados y sobre Luciano Pertossi sostuvo que fue compañero de escuela. Fernando Burlando le preguntó que ocurrió ese 18 de enero de 2020., señaló.De acuerdo a lo expuesto por Infobae, el testigo TIC dijo: “A Luciano y a Alejo los pierdo de vista. Se me da por cruzar a la vereda de enfrente a ver si veía alguno de ellos o encontraba a los otros. Fue muy rápido, después de que cruzo, miro a la derecha y se había iniciado una pelea. Ahí reconozco a alguno de los chicos”.En otro momento, Burlando le pregunta: ¿Recibiste un mensaje donde les comunicaban que esa persona a la que le pegaban en el piso había perdido la vida? Dijo TIC: “Yo no. Fui con Blas Cinalli a comer al McDonald’s y ahí estaban Lucas y Máximo Thomsen, esto lo recuerdo por el video. No fuimos los 4 juntos, ellos llegaron antes. Miré la billetera, no me alcanzaba la plata y seguimos a otro local”.También admitió que en Zarate habían tenido problemas pero no de la misma índole. Respecto del “concepto” de los acusado, expresó: