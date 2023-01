Juicio por Fernando Báez Sosa: declaran padres y madres de cinco imputados

Hoy durante la penúltima jornada de testimonios prevista para el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, el joven asesinado a golpes el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell,Este martes, se espera que desde las 9:00, declararán en los Tribunales de Dolores madres y padres de cinco de los rugbiers y también hablarán tres peritos de la defensa, es decir, llamados por el abogado defensory un efectivo policial.En total, está previsto que declaren 8 personas sobre las 16 que estaban previstas al comienzo, debido a que otros testigos que estaban pautados fueron desistidos.Luego de las declaraciones brindadas ayer por las madres de Blas Cinalli (21) y Máximo Thomsen (23)Estos testimonios estaban pautados inicialmente para el próximo miércoles pero fueron adelantados por pedido de la defensa y, en ese cambio,El lunes pasado tras ver a su madre, Máximo Thomsen rompió el silencio y decidió declarar . El rugbier más complicado reconoció haber “pegado patadas”, pero aseguró que había tomado alcohol y que no está seguro de a quién golpeó.Para la defensa de los rugbiers, la jornada de este lunes era muy esperada. Después de que Luciano Pertossi hiciera una breve aclaración ante el Tribunal Oral en lo Criminal Nº1 de Dolores la semana pasada, el abogado Hugo Tomei sabía muy bien que tenía que darle continuidad a su estrategia.De suceder algo similar con el resto de los imputados en la jornada de hoy, estos, tendrán que someterse al cuestionario de la fiscalía y de la defensa.También está citado Andrés Santiago Martín, oficial subayudante que intervino en la desgrabación de un audio del efectivo Maximiliano Rosso Suárez, quien asistió a la víctima tras el ataque frente al boliche "Le Brique".Y declararán además Pablo Alberto Rodríguez Romeo, perito informático que realizó informes técnicos sobre evidencia digital, y María del Carmen Badaloni, jefa de la sección psicología de la Asesoría Pericial La Plata.El último testigo previsto para este martes ey que fue ofrecido en marzo de 2022 por la defensa como testigo de parte en una pericia psicológica y psiquiátrica a la que finalmente los imputados no aceptaron someterse por falta de "confianza" en el proceso judicial.Aquella negativa de los acusados a ese peritaje diez meses atrás desató el lunes un contrapunto entre Tomei y el particular damnificado, que puso en duda el valor del testimonio de Shaw.