Vence el plazo para limitar el aumento de las prepagas: cómo se hace el trámite

Finalmente, este viernes 20 de enero se termina el plazo para completar el formulario que permite a las personas evitar que el aumento de la cuota de la medicina prepaga sea el máximo establecido, que alcanza el 8,21%.El sistema que estaba vigente hasta el año pasado para la actualización de las cuotas de la medicina era de acuerdo a un índice de costos de salud. Pero los altos porcentajes de aumento de los últimos meses de 2022, con más de un 100% en todo el año, hicieron que el Gobierno decidiera una modificación para ese mecanismo de aumentos que lo hiciera más accesible.El plazo para presentar la declaración destinada a obtener un tope en el aumento de las cuotas de las prepagas vence este viernes, en base a este nuevo sistema que regirá a partir de febrero.El trámite se realiza a través de la web de la Superintendencia de Servicios de Salud, que estuvo sin funcionar ayer por problemas técnicos que recién fueron solucionados hoy por la mañana, según informó el organismo en su cuenta de Twitter.“Debido a la explosión de un transformador del tendido eléctrico público, momentáneamente no podemos brindar atención presencial. Por la misma razón, se encuentran fuera de servicio los trámites online desde la web de la Superintendencia de Servicios de Salud“, explicó ayer la Superintendencia.También a través de Twitter, esta mañana informó que los inconvenientes fueron solucionados y que “ya se encuentran funcionando todos los servicios de atención al usuario de este organismo”.El trámite no se realiza por única vez, sino que el interesado deberá cumplimentar mensualmente en la Superintendencia de Servicios de Salud.Si la persona presenta ingresos inferiores a seis salarios mínimos, o sea un salario que equivale a $392.562 a partir de enero, el incremento tendrá autorizado como máximo el 90% del índice de evolución de los salarios Ripte (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables).Para verse beneficiados, los usuarios de medicina prepagada deberán declarar su situación en la web de la Superintendencia de Servicios de Salud, entre el 1 y el 20 de cada mes.1 - Al acceder a la web de la Superintendencia de Servicios de Salud, se debe hacer click en el acceso a Declaración Jurada para Usuarios de Prepagas.2 - Para entrar al formulario de carga de datos, se debe presionar el botón “nueva declaración”. Esta opción estará visible del 1 al 20 de cada mes. Se puede registrar una declaración jurada por prepaga por período. Luego de ese día de cada mes, la funcionalidad no estará habilitada.3 - Luego hacer click en “Selección de entidad de medicina prepaga” para desplegar el buscador que permite seleccionar una empresa de medicina prepaga .4 - En la pantalla, cada usuario debe buscar su prepaga, que se puede realizar por número de CUIT o ingresando parte de la denominación lo que despliega una lista con las coincidencias que se vayan generando. Cuando se encuentra la prepaga buscada, se debe tocar “aceptar”.5 - A continuación, tocar "SÍ" en las dos casillas de condiciones (son "declaración" y "autorización") y confirmar el trámite clickeando “confirmar”. El beneficiario no podrá registrar más de una Declaración Jurada por período para la misma prepaga. En caso de requerir hacerlo para más de una prepaga, se debe hacer en declaraciones juradas individuales.6 - Tras confirmar, se vuelve a la pantalla inicial con el registro de las declaraciones ya ingresadas.