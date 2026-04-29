30.04.2026 / IMPACTO EN SURTIDOR

Por la escalada del petróleo, el Gobierno aumentó parcialmente los combustibles: cuánto suben nafta y gasoil

El Ejecutivo actualizó parcialmente los impuestos a naftas y gasoil desde mayo, en medio de la suba del crudo internacional, pese a la decisión previa de YPF de mantener valores estables por 45 días.




El Gobierno nacional oficializó la aplicación parcial del aumento en los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono mediante el Decreto 302/2026, en un contexto de suba del petróleo a nivel internacional. La medida comenzará a regir desde el 1° de mayo e impactará en los precios de la nafta y el gasoil, pese al intento previo de YPF de sostener los valores en surtidor.

El ajuste implica, en el caso de las naftas, un incremento de $10,398 en el impuesto a los combustibles líquidos y de $0,637 en el tributo al dióxido de carbono, mientras que para el gasoil se aplicará una suba de $9,269, con un adicional diferencial de $5,019, y de $1,056 en el gravamen ambiental. El aumento impositivo presiona al alza los valores finales, por lo que se esperan subas en naftas y gasoil en los próximos días.

Al mismo tiempo, el decreto dispuso postergar hasta el 1° de junio de 2026 los aumentos remanentes correspondientes a actualizaciones de 2024 y 2025, en continuidad con el esquema de diferimientos que el Ejecutivo viene aplicando sobre estos tributos.

La actualización de los impuestos está prevista en la Ley 23.966 y se determina en función de la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que introduce presión adicional sobre los valores en surtidor en un escenario de volatilidad internacional.

El contexto global muestra un fuerte incremento del precio del crudo: el barril de Brent subió 5,77% y se ubicó cerca de los 125 dólares en Londres, tras haber superado los 126 dólares, su valor más alto desde 2022, impulsado por la posibilidad de un bloqueo prolongado del estrecho de Ormuz en medio de la escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán.

En paralelo, el mercado interno refleja una contracción en la demanda: en marzo se vendieron 1.394.360 metros cúbicos de combustibles, una caída del 1,8% interanual que llevó a un descenso acumulado del 1,1% en el primer trimestre, con bajas más marcadas en los productos más económicos como la nafta súper (-4,1%) y el gasoil común (-5,8%), mientras que las versiones premium lograron crecer 2,7% y 6,4%, respectivamente.

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