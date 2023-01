Con críticas al Gobierno y un discurso en tono electoral, Mauricio Macri lideró el Foro de Legisladores del PRO

#PRO |El expresidente @mauriciomacri encabezó en Bariloche el encuentro federal del Foro de Legisladores provinciales del PRO



🗣️"Hay que tener convicción ideas, equipo porque nos van a tirar 70 toneladas de piedra de vuelta”, sostuvo sobre el oficialismo pic.twitter.com/mHtrWcDjgi — Política Argentina (@Pol_Arg) January 22, 2023

En la previa a los días que pasará junto a Patricia Bullrich en su casa del country de Cumelén, el expresidenteencabezó el sábado en la ciudad de San Carlos de Bariloche un nuevo encuentro federal del Foro de Legisladores provinciales deMacri pidió tener “tener liderazgo y compromiso, pero sobre todo la convicción irrenunciable en el cambio”, en medio de las internas que no cesan dentro de Juntos por el Cambio por las precandidaturas electorales para reforzar la identidad del Pro., porque esa es la manera de que nuestros hijos y nuestros nietos vivan en un país mejor”, afirmó durante una charla con los diputados en un debate que fue moderado por el legislador rionegrino Juan Martin, presidente del Foro.En ese sentido, el expresidente señaló que “si realmente queres hacer algo diferente tienes que tener un equipo que te acompañe porque no existen esas propuestas mágicas en las que uno resuelve todo”.Para Macri “lo que sí existe es armar un buen equipo, potenciarlo, y para eso lo primero que hay que”, ¿Sería este un mensaje para el jefe de Gobierno porteño tras los escándalos de los chats del ministro de Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alesandro? .Si bien todavía no definió si será candidato, agregando un tinte de campaña electoral el expresidente señaló que ese modelo “empezaron a hacerlo” en 2015 y consideró apuntando contra el oficialismo que “ahora con toda esa experiencia y con más convicción” tienen que “derrotar el sistema mafioso corporativo argentino y poner al Estado al servicio de la gente”.”, señaló de cara a las elecciones presidenciales sobre el kirchnerismo y enumeró: “Si no hacemos un cambio profundo, que no amerite duda, claro por la contundencia y veloz. porque nuestros jóvenes son ansiosos, los que se fueron no van a volver y se van a seguir yendo ”.Si bien parecería que mañana le dará un guiño a Bullrich en su carrera por la presidencia, el exmandatario se puso del lado de Larreta en la disputa con el gobierno nacional tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de beneficiar al alcalde porteño con el recorte de los fondos de coparticipación. “Acá no hay una disputa entre la Capital y las provincias, como nos quiere hacer este gobierno de mentirosos. La verdadera discusión es entre quienes trabajan para generar riqueza y los que se la apropian”, remarcó Macri.En otro tramo de su alocución, el expresidente reiteró sus críticas a los gobernadores del PJ, a quienes acusó de ser un obstáculo para el desarrollo, para Macri, “la Argentina tiene un potencial enorme que hay que liberar”. “Muchos gobernadores son parte del problema, porque no dejan que sus provincias se desarrollen y que tengamos un país federal”, consideró.