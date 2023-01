"Tanques", "Estado" y "cargos": Manes destrozó a Macri, Bullrich y Larreta

Facundo Manes es un dirigente "outsider" que trabaja más en la construcción, pero de sí mismo en la opinión pública

“Están los halcones, que piensan que el camino para recuperar el país es pasar por arriba con un tanque a los que no piensan como ellos”

#Declaraciones | Facundo Manes contra Juntos por el Cambio: el diputado nacional fue crítico al definir a los "tres sectores" que integran la coalición opositora.



💬 "Los halcones, las palomas y los acuerdistas". pic.twitter.com/lfXGVeoP6Z — Política Argentina (@Pol_Arg) January 23, 2023

Mientras los precandidatos a presidente del PRO al interior de Juntos por el Cambio,, concentran su campaña en la Costa Atlántica y en diferenciarse uno del otro, en la UCR venían en silencion dando discusiones internas y armando.Sin embargo,. Para eso, le resulta fundamental, principalmente de aquellos que militan en las filas de su principal socio, el PRO.Por eso no sorprende que el neurocientífico Manes, que busca posicionarse para ser candidato a presidente desde la UCR, haya destrozado literalmente a Larreta, Bullrich e incluso Mauricio Macri.aseguró el diputado radical entrevistado por Infobae.Luego fue que le pegó duro a todos los sectores de JXC, pero con la mira puesta en el PRO, e intentó rechazar una forma de hacer política diferente y de la que se quiere despegar por igual., dijo Manes sobre los sectores más duros de JXC, representados en Macri y Bullrich, y donde se podría enrolar aen la UCR.Luego le llegó el turno a, dijo, espacio en el que se podría colocar como principal referente de Horacio Rodríguez Larreta.Y por último habló de, donde la referencia quedó menos clara pero pareció tener como foco algunosDe cara a las elecciones 2023, Manes insistió en que “la UCR va a tener un candidato a presidente radical" y que "tiene la obligación de intentar liderar la coalición opositora”.“Tengo una ambición más grande que ser presidente. Quiero colaborar con el cambio en la mentalidad de época, porque acá podés llegar a presidente, pero si la mentalidad de la sociedad argentina es emparchar, va a fracasar cualquier presidente”, dijo.En esa línea, concluyó que "el próximo presidente o la próxima presidenta va a tener que unir a los argentinos para lograr mayoría social, mayoría legislativa y transformar al país", y llamativamente agregó, en alusión a Cristina Kirchner y Macri, que necesitará "convencer a los ex presidentes que son menos importantes que la patria".“Lo mío no es un capricho personal”, explicó respecto de su postura, en relación a sus críticas de hace meses puertas adentro de JxC, que le generaron la molestia de varios sectores de la oposición, incluso de su propio partido.