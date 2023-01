Se reunieron los "jefes" de JXC: presión por la "unidad" y expulsión a quienes "incumplan" reglas internas

Ya lanzados en campaña pese a que aún no hay candidaturas oficiales, en Juntos por el Cambio hay mucha preocupación poas las múltiples internas que atraviesan, hecho que se cuela en cada uno de los socios, entre ellos y de distinta forma en varias de las provincias, donde la cosa está picante.En ese marco, los "jefes" de los partidos que integran JXC realizaron una reunión presencial este miércoles en la que instaron a la "unidad" en cada uno de los distritos del país para que la coalición “pueda representar el cambio”, pero a la vez lanzaron una contundente amenaza de sanciones que podrían llegar a la expulsión para los "rebeldes" que incumplan las reglas internas.De la reunión, que se realizó en la sede del PRO en Balcarce al 400, casi Av. Belgrano, participaron Patricia Bullrich (PRO), Gerardo Morales (UCR), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Republicano Federal), pero no estuvieron algunos de los dirigentes más importantes de cada espacio, entre los que se destacan Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Elisa "Lilita" Carrió, Facundo Manes y Martín Lousteau, entre otros, quienes son posibles candidatos y, además, tienen conflcitos con algunos de los que sí estuvieron.Según hicieron trascender, el punto principal del temario fue la crisis interna que atraviesa la coalición en distritos como Córdoba, Mendoza, Neuquén, Tucumán, Río Negro y Chubut, entre otros lugares.En ese sentido, decidieron negociar en persona situaciones conflictivas, aunque resolvieron sancionar a los dirigentes que no cumplan con el reglamento electoral, a quienes se les reiterará que no podrán utilizar las siglas de JxC en alianzas, colectoras o lemas.A través de un comunicado, hicieron saber que los titulares partidarios de JXC “ratificaron la vigencia de las reglas para las elecciones anticipadas” pero se atajaron en que “es el resultado derivado de un oficialismo que cambió las reglas en muchas de las provincias”.A la vez, “ratificaron que la dirigencia de todos los partidos debe buscar la unidad y las mejores propuestas para la ciudadanía, teniendo en cuenta los problemas que cada una de las provincias debe resolver en sus economías, en los problemas sociales y laborales”.“En caso de incumplimiento de la resolución que establece el reglamento interno de la Mesa Nacional y a las estrategias nacionales y provinciales de Juntos por el Cambio, los dirigentes que no cumplieren con la estrategia serán sancionados y no podrán utilizar las siglas de Juntos por el Cambio en alianzas, colectoras o lemas”, amenazaron.Según el reglamento electoral de JxC, que no vienen cumpliendo, “en aquellas provincias en las que la ley establezca como mecanismo ordenador de competencia las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), todos los partidos se comprometen a utilizarlas como método de selección de candidatos”.Durante el encuentro, en tanto, se avanzó en un acuerdo para evitar fracturas en Chubut, donde se suspendieron las PASO y JXC tiembla: con la presencia de dirigentes del PRO de esa provincia, se aprobó la realización de internas abiertas en la ciudad de Trelew, donde se abre el calendario electoral local el 16 de abril con la elección de intendente y 10 concejales.El mismo mecanismo se utilizará en las elecciones generales. Allí el candidato a gobernador mejor ubicado en las encuestas, al menos las que se conocen, es el senador nacional del PRO Ignacio Torres, pero el titular de la UCR chubutense, Damián Bliss, jefe comunal de Rawson, ya lanzó la misma postulación.En JXC creen que esa disputa, que sería legítima según el reglamento interno, podría dividir el voto y, en consecuencia, favorecer al actual gobernador, Mariano Arcioni, quien no pudo imponer en la Legislatura la Ley de Lemas pero sí logró suspender las PASO.En aquellas provincias donde no se establezcan las PASO para la competencia interna, dice el reglamento, “los referentes provinciales decidirán -con intervención de los referentes de los partidos nacionales- el mecanismo más idóneo para definir las listas de candidatas/os a cargos provinciales”."Para ello se podrán utilizar las encuestas electorales como instrumento indicativo de las preferencias de los electores, las cuales deberán garantizar imparcialidad y confianza”, agregan.Si sucediera que en "una provincia no se consiga un acuerdo para establecer el método más idóneo por consenso, el mecanismo para ordenar las listas de candidatas/os a cargos electivos será la interna abierta"."Se considerarán como electores sólo a los afiliadas/os de los partidos que integren la alianza de Juntos por el Cambio (o la denominación equivalente que tenga en cada provincia) y los ciudadanos no afiliados a ningún partido político”, se afirma en ese punto.En la reunión de los jefes partidarios, no se abordó el conflicto en Mendoza, donde el dirigente del PRO Omar De Marchi, cercano a Larreta, amaga con presentarse por afuera de JxC para competir con el radical Alfredo Cornejo, quien sería el aspirante de "consenso" para disputar la gobernación.Otros distritos con problemas internos son Neuquén y Río Negro, donde el tema es complejo. En Córdoba, donde no hay PASO, Luis Juez, del Frente Cívico, se resiste a las internas abiertas para disputar la gobernación con el radical Rodrigo De Loredo. De hecho, ayer hizo declaraciones picantes contra todos los dirigentes nacionales, a quienes les enrostró que en el pasado apoyaron a Juan Schiaretti.