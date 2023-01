"El hecho no está probado: Hugo Tomei pidió absolución para los ocho imputados por el crimen de Fernando

El defensor de los acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa,, pidió la absolución de los rugbiers y sostuvo que representa a "ocho condenados por el poder mediático y la opinión pública".Durante la apertura de su alegato ante el Tribunal Oral Criminal 1 de la ciudad de Dolores, Tomei consideró que el pedido de perpetua “" y agregó: "Cualquier sentencia que sea contraria a la prisión perpetua, la comunidad en general va a pensar en actos del tribunal que no son propios y eso es falso".Frente a lo que solicitó la absolución de los ocho acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa porque, para él, el hecho por el cual fueron imputados "no está probado" y los acusadores "probaron otro hecho" durante el debate.Con un ladrillo o un arma no hay duda de que hay intención de matar. Cuando hay una pelea previa deja de ser alevoso porque hay un contexto en que se pueden tomar “armas” en el asunto. Si tomamos como dato el golpe de Báez Sosa a Thomsen él ya sabe que puede terminar en otro problema. Sobre todo si cuando lo agarran del cuello parece que se está quedando sin aire”, sostuvo.” aseguró Tomei y señaló que “nunca hubo un plan para matar”.“A falta de pruebas, dicen que en los siete minutos que salen del boliche, ahí acordaron el plan: falso o inverosímil o poco consistente.Aunque no se le crea a Máximo Thomsen, ¿cómo se le va a creer a Máximo Thomsen? ¿Cómo le vamos a creer si es un asesino, un salvaje?”, cuestionó con ironía.Y remarcó: “Son inocentes hasta que una sentencia diga lo contrario”.Luego, el abogado defensor hizo referencia al homicidio en riña y señala que, si se implementa esa figura penal, “ya estarían en libertad”. “Es el adecuado cuadro contexto en el que una sentencia debe ser dictada”, señala.