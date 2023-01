Mendoza: la Corte provincial avaló la elección de Reina de la Vendimia y dijo que no cosifica a la mujer

La Suprema Corte de Mendoza declaró inconstitucional el pasado miércoles la ordenanza de Guaymallén que prohibía la elección de la Reina de la Vendimia por considerar que cosificaba a la mujer, tras un conflicto que se hizo extenso y generó múltiples polémicas

El argumento central de los cortesanos mendocinos fue que Guaymallén debería, en lugar de prohibir el concurso de belleza, "modernizarlo" de manera que puedan "convivir" los derechos de la mujer con "la cultura".En marzo de 2021, el Concejo Deliberante de Guaymallén aprobó la ordenanza municipal que dio de baja el certamen. Julieta Belén Lonigro, la candidata que fue elegida en una fiesta no avalada por el municipio, impulsó la demanda que finalmente llegó a su máxima instancia.El intendente de Guaymallén,, eliminó la elección de la Reina de la Vendimia departamental, que luego acude a la tradicional elección por el cetro nacional. Entonces, pese al escándalo, el gobernadorpropuso en marzo pasado que la reina elegida anteriormente (año 2020) fuera la que representara al departamento en la pasada Fiesta Nacional de la Vendimia, ya que poseía legitimidad.Ahora, los jueces mendocinos sostuvieron “el municipio posee atribuciones para regular aspectos de las elecciones de representantes vendimiales, que hacen a la descentralización que de dichas designaciones acepta la normativa glosada, dentro de un determinado espacio de reserva, pero dicho ejercicio de competencias, no puede tener por efecto la supresión del derecho que se intenta reglamentar, ya que dicha alteración de la sustancia del mismo, implica un exceso reglamentario vedado por el ordenamiento jurídico”.Para la Corte de esa provincia, la cultura es un “derecho humano fundamental” y “el patrimonio cultural inmaterial, es intangible, indivisible, interdependiente, por tanto, no se puede seccionar, lo que incluye su dimensión individual y colectiva que tiene reconocimiento legal, constitucional y convencional”.Es en ese punto que le dicen al Municipio de Guaymallén que reponga el concurso y, si quiere, lo modernice., ensayaron., añadieron.Por último, la sentencia, según Data Clave, agrega que “el Concejo Deliberante de Guaymallén debe respetar la constitucionalidad, legalidad, seguridad jurídica y supremacía constitucional que el orden jurídico vigente establece, no arrogándose atribuciones legislativas que no le han sido dadas".Los jueces José Valerio, Julio Gómez, Teresa Day, Dalmiro Garay Cueli y Pedro Llorente votaron en igual sentido. Por los argumentos expuestos, el voto de Mario Adaro está en disidencia respecto al voto mayoritario de estos cinco magistrados, mientras Omar Palermo votó por la constitucionalidad de la ordenanza.El miércoles por la tarde, tras conocerse el fallo de la Corte Suprema, la municipalidad de Guaymallén, municipio cercano a la capital provincial, anunció que dará "cumplimiento a la resolución judicial"."Sin perjuicio de entender que la ordenanza municipal fue fruto de un amplio consenso democrático, cuyo objetivo es y será transformar los derechos de las mujeres en políticas de Estado, la Municipalidad de Guaymallén informa que realizará todos los esfuerzos necesarios para llevar a cabo lo resuelto por la Corte", indicaron en un comunicado.